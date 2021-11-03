Ömer Çelik: Sivil siyaset AK Parti'yle yeniden inşa edildi

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluş yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

GÜNDEM Millete hizmet yolunda 19 yıl: 3 Kasım 2002 seçimleri Türkiye’nin demokratik değişiminin miladı oldu

"Milletimiz iradesini göstermiştir"

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "“19 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci olarak tek başına iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıçtır. Vatandaşlarımız 'sivil siyaset'i AK Parti eliyle yeniden inşa etmiştir. 3 Kasım 2002’de Türkiye’de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye’nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır” dedi.

Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdine saygılarımızı sunuyoruz...

Millet siyasetinin dayanağı @Akparti'yi her seçimde güçlendiren vatandaşlarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan sandık görevlilerimize kadar tüm gönüldaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz#MilleteHizmetYolunda — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 3, 2021

OYNAT 02:30 Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yılına özel video Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız AK Parti'nin 19. yıl dönümünü anlatan bir video klip paylaştı. Yıldız, ''Hep söylediğimiz gibi, bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin ta kendisidir!' başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi.



'3 Kasım 2002'den bu yana Millete hizmette 19 yılı geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır yapılan tüm icraatlar, millet ve memleket aşkıyla yapılmaya devam edecek.' BiP'te paylaş

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