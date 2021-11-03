Gündem Ömer Çelik Sivil siyaset AK Partiyle yeniden inşa edildi
POLİTİKA

Ömer Çelik: Sivil siyaset AK Parti'yle yeniden inşa edildi

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluş yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. AK Parti'yi güçlendiren tüm vatandaşlara teşekkür eden Çelik, "AK Parti, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesi taptaze ve sağlamdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik: Sivil siyaset AK Partiyle yeniden inşa edildi
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluş yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Millete hizmet yolunda 19 yıl: 3 Kasım 2002 seçimleri Türkiye’nin demokratik değişiminin miladı oldu
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Millete hizmet yolunda 19 yıl: 3 Kasım 2002 seçimleri Türkiye’nin demokratik değişiminin miladı oldu

"Milletimiz iradesini göstermiştir"

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "“19 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci olarak tek başına iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıçtır. Vatandaşlarımız 'sivil siyaset'i AK Parti eliyle yeniden inşa etmiştir. 3 Kasım 2002’de Türkiye’de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye’nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yılına özel video
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yılına özel video
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız AK Parti'nin 19. yıl dönümünü anlatan bir video klip paylaştı. Yıldız, ''Hep söylediğimiz gibi, bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin ta kendisidir!' başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi.

'3 Kasım 2002'den bu yana Millete hizmette 19 yılı geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır yapılan tüm icraatlar, millet ve memleket aşkıyla yapılmaya devam edecek.'

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