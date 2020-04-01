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POLİTİKA

Ömer Çelik: Virüs salgınıyla uğraşırken siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Virüs salgınıyla uğraşırken siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür."

Haber Merkezi AA
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Ömer Çelik: Yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, siyasi hastalık üretmeye ara vermemenin neticesidir.

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