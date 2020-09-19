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Gündem Ömer Çelik Yunan gazetesine ateş püskürdü Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
POLİTİKA

Ömer Çelik Yunan gazetesine ateş püskürdü: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesini sert bir dille kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.’’ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sonra bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.’’

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"Kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar"

Türkiye’nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık edildiğini belirten Çelik, "Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan’ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye’nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan’a Afrika’daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar. Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan skandal başlıkla ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, ''Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor maalesef. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Bu olayı kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Bugüne kadar bir çok konuda olumlu bir adım atamaması yada cesur şekilde davranamamasının sebebi de bu kamuoyu ve duygusunu yansıtan basındır. Maalesef seviye bu'' ifadelerini kullandı.


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