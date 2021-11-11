Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı şahıs tarafından samuray kılıcıyla katledilen 28 yaşındaki Başak Cengiz ile ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun" dedi.

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Çelik, "Bir kadını sadece masum ve "SAVUNMASIZ" olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir" diye konuştu.

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Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu canice zihniyeti oluşturan herşeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz.

Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir.

Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

Yürek kanatan bir acımız var.

Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz!

Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde “YETER” diyelim; “DUR” diyelim!

Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var."