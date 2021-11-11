Gündem Ömer Çelikten Başak Cengiz açıklaması Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelikten Başak Cengiz açıklaması: Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun
Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı şahıs tarafından samuray kılıcıyla katledilen 28 yaşındaki Başak Cengiz ile ilgili açıklamada bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun" dedi.

Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Kılıcı internetten almış
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Çelik, "Bir kadını sadece masum ve "SAVUNMASIZ" olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir" diye konuştu.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bu canice zihniyeti oluşturan herşeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz.
  • Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir.
  • Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz.
  • Yürek kanatan bir acımız var.
  • Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz!
  • Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde “YETER” diyelim; “DUR” diyelim!
  • Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var."

Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi
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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
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Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.
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Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.
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\"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI\"<br>Olayı göre bir site sakini \"Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler\" diye konuştu.
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Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
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Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan \"Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü.\" diye konuştu
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Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi
Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.


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