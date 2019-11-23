Ömer Çelik'ten bir CHP'linin Külliye'ye gittiği iddiaları ile ilgili açıklama Ömer Çelik'ten bir CHP'linin Külliye'ye gittiği iddiaları ile ilgili açıklama: Her bakımdan yalan olduğu belli AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik "Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 23 Kasım 2019, 11:25 Son Güncelleme: 23 Kasım 2019, 12:15 AA