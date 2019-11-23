Gündem Ömer Çelikten bir CHPlinin Külliyeye gittiği iddiaları ile ilgili açıklama Her bakımdan yalan olduğu belli
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten bir CHP'linin Külliye'ye gittiği iddiaları ile ilgili açıklama: Her bakımdan yalan olduğu belli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik "Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklarda şunları söyledi:

Bir gazeteci, “Bir CHP’li Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü” diye mesnetsiz bir haber yaptı. Haberde Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanlığı için o CHP’liye destek verdiği iddia edildi. Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası'na yalanlama
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası'na yalanlama
  • Kemal Kılıçdaroğlu ise her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve “böyle bir görüşme var, ismi biliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanımızın “Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?” demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına yanıt: Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına yanıt: Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum


Tüm bunlara rağmen CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler. Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar.

Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü.

Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir diye sorulsa bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı. Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı. CHP’li vatandaşlarımızın asla haketmediği bir yalan siyaseti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına cevap
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiaları ile ilgili olarak, 'Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz' dedi.


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