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POLİTİKA

Ömer Çelik'ten 'Mehmet Ali Çelebi' paylaşımı: Hoş geldin

AK Parti'ye katıldığını duyuran Milletvekili Mehmet Ali Çelebi için paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelikten Mehmet Ali Çelebi paylaşımı: Hoş geldin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Parlamentoya CHP sıralarından adım atan eski asker Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce ile birlikte partisinden ayrılıp Memleket Partisi'ne katılmıştı.

Burada yaşanan anlaşmazlıklarla istifa eden Çelebi, yakın zamanda AK Parti'ye katılacağı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmişti.

AK Parti'ye katıldığını açıkladı

Çelebi, söz konusu katılımı bugün duyurdu.

AK Parti'de devam edeceğini duyuran Çelebi'ye ilk "Hoş geldin" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

"Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor"

Twitter'dan bir paylaşım yapan Çelik, "AK Parti ailemize katılan Sn Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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