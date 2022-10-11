Ömer Çelik'ten 'Mehmet Ali Çelebi' paylaşımı: Hoş geldin

Parlamentoya CHP sıralarından adım atan eski asker Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce ile birlikte partisinden ayrılıp Memleket Partisi'ne katılmıştı.
Burada yaşanan anlaşmazlıklarla istifa eden Çelebi, yakın zamanda AK Parti'ye katılacağı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmişti.
AK Parti'ye katıldığını açıkladı
Çelebi, söz konusu katılımı bugün duyurdu.
AK Parti'de devam edeceğini duyuran Çelebi'ye ilk "Hoş geldin" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.
"Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor"
Twitter'dan bir paylaşım yapan Çelik, "AK Parti ailemize katılan Sn Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ak Parti ailemize katılan Sn Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz.
Cumhur ittifakı yoluna kararlılıkla devam ediyor. @Akparti@celebimehmeta
Ak Parti ailemize katılan Sn Mehmet Ali Çelebi milletvekilimize hoşgeldiniz diyoruz. Tebrik ediyoruz.