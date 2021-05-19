Gündem Ömer Çelikten Meral Akşenere Filistinlilerin fotoğraflarıyla cevap
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e Filistinlilerin fotoğraflarıyla cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netenyahu’ya lanet eden Filistinli annelerin bağrına bastığı fotoğraf kimin?" notuyla, Mescid-i Aksa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini tutan Filistinlilerin fotoğraflarını paylaşarak Akşener'e cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelikten Meral Akşenere Filistinlilerin fotoğraflarıyla cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını tutan Filistinliler.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşurken çirkin bir benzetmede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I NETANYAHU'YA BENZETMİŞTİ

"Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.

ÇELİK MECDİD-İ AKSA'DAN İKİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Akşener'e çirkin üslubu nedeniyle siyaset dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akşener'e fotoğraflarla cevap verdi.

FİLİSTİNLİ ANNELER KİMİ BAĞRINA BASIYOR?

Mescid-i Aksa'da ellerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını tutan Filistinlilerin olduğu iki fotoğraf paylaşan Çelik, Akşener'e şu soruyu yöneltti:

"Netenyahu’ya lanet eden Filistinli annelerin bağrına bastığı fotoğraf kimin? Çocuk katili Netanyahu’yu lanetleyen Filistinli direnişçiler ve Mescidi Aksa muhafızları... Zulme karşı bayrağımızı dalgalandırırken kimin fotoğrafını taşıyor!"

AKŞENER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

  • Konuşmasında çirkin ifadeler kullanan Akşener, “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı” dedi.

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti
GÜNDEM
Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

Metinleri karıştırmış: Akşener HDP'nin diliyle konuştu
GÜNDEM
Metinleri karıştırmış: Akşener HDP'nin diliyle konuştu

İYİ Parti ve HDP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal benzetme
OYNAT 01:07
İYİ Parti ve HDP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal benzetme
İYİ Parti lideri Akşener ve HDP'li Özsoy'un Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı skandal 'Netanyahu' benzetmesindeki benzerlik sosyal medyanın gündeminde.


Abone Ol Google News
Aynı aileden 4 kişi

Aynı aileden 4 kişi

Bir ay içinde koronaya yenik düştüler.
Yedi şüpheli yakalandı

Yedi şüpheli yakalandı

​İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye eş zamanlı operasyon.
İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Nisan ayı ortasına göre vaka sayıları yüzde 600 azaldı

​Netanyahu, Biden'dan katliam için süre istedi.

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarasıydı.

MSB, ​Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Meral ​Akşener HDP'nin diliyle konuştu.
Koruma gücü bize hayat verir

Koruma gücü bize hayat verir

​“Müslüman ülkelerin ortak askeri güç kurma”sı fikrine Filistinliler'den destek.
BM'de ABD engeli

BM'de ABD engeli

'Diğer ülkeler tamam, Amerika tek başına engelliyor.'
Bahçeli'den Filistin çıkışı

Bahçeli'den Filistin çıkışı

'​Gerekirse biz gidip nihai olarak kanı durduralım.'
Çocukları bu bombalarla katlediyor

Çocukları bu bombalarla katlediyor

İşgalci ​İsrail'in infilak etmeyen patlayıcıları Filistinlileri tehdit ediyor.
Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

Gençler bayrağı ileriye taşıyacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı.
Anayasa buluşması

Anayasa buluşması

​Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen dünkü buluşma, iki liderin 5. zirvesi oldu.
Bakan Koca <br>müjdeyi verdi

Bakan Koca
müjdeyi verdi

On milyon doz Sinovac bu hafta geliyor.
Hibe desteği <br>10 bin lirayı geçti

Hibe desteği
10 bin lirayı geçti

​4.6 milyar lira esnafın yüzünü güldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.