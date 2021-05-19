Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e Filistinlilerin fotoğraflarıyla cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşurken çirkin bir benzetmede bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I NETANYAHU'YA BENZETMİŞTİ
"Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.
ÇELİK MECDİD-İ AKSA'DAN İKİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Akşener'e çirkin üslubu nedeniyle siyaset dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akşener'e fotoğraflarla cevap verdi.
FİLİSTİNLİ ANNELER KİMİ BAĞRINA BASIYOR?
Mescid-i Aksa'da ellerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını tutan Filistinlilerin olduğu iki fotoğraf paylaşan Çelik, Akşener'e şu soruyu yöneltti:
"Netenyahu’ya lanet eden Filistinli annelerin bağrına bastığı fotoğraf kimin? Çocuk katili Netanyahu’yu lanetleyen Filistinli direnişçiler ve Mescidi Aksa muhafızları... Zulme karşı bayrağımızı dalgalandırırken kimin fotoğrafını taşıyor!"
Çocuk katili Netanyahu’yu lanetleyen Filistinli direnişçiler ve Mescidi Aksa muhafızları... Zulme karşı bayrağımızı dalgalandırırken kimin fotoğrafını taşıyor!.. pic.twitter.com/4Hnkl6FR5Q
Çocuk katili Netanyahu’yu lanetleyen Filistinli direnişçiler ve Mescidi Aksa muhafızları... Zulme karşı bayrağımızı dalgalandırırken kimin fotoğrafını taşıyor!.. pic.twitter.com/4Hnkl6FR5Q— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 18, 2021
AKŞENER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN NE DEMİŞTİ?
- Konuşmasında çirkin ifadeler kullanan Akşener, “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı” dedi.