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ADANA

Ömer Çelik’ten mezarları tahrip edilen ikiz şehitlerin babasına söz: Saldırganlar yakalanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da mezar taşları tahrip edilen 15 Temmuz şehidi polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babasıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çelik, acılı babaya saldırganların en kısa sürede yakalanacağının sözünü verdi.

Haber Merkezi İHA
İkiz şehitlerin babası Ali Oruç.
İkiz şehitlerin babası Ali Oruç.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, mezarları kırılıp tahrip edilen 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşlarının bulunduğu merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığına gelerek ikiz şehitlerin babası Ali Oruç’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ay, mezar başında dua ederken, tahrip edilen mezar taşları yerlerine konuldu.

Şehitlerden birinin fotoğrafının konulduğu cam bölümün kırık olduğunu gören şehitlerin babası Ali Oruç, "Oğlum gerçek hayatta da yaralanarak şehit olmuştu. Fotoğrafına da zarar verdiler" diyerek gözyaşı döktü.

Adana'da 15 Temmuz şehitleri ikiz kardeşlerin mezarları tahrip edildi
GÜNDEM
Adana'da 15 Temmuz şehitleri ikiz kardeşlerin mezarları tahrip edildi

Ömer Çelik'ten şehit babasına söz: Yakalanacaklar

Başkan Ay, şehit babasını teskin edip mezarlıktan dışarı çıkardı. Daha sonra Ay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile şehit ikizlerin babasıyla görüştürdü.

Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletip, emniyet ekiplerin çalıştığını en kısa zamanda bunu yapanların yakalanacağını söyledi. Bunun üzerine şehit babası, "Benim oğlum vatan için şehit oldu oğlumdan ne istediler" dedi.

Ömer Çelik, şehitlere dokunmaya kimsenin yüreğinin yetmeyeceğini ifade ederek, "Onlar vatan yolunda Allah için şehit oldular. En kısa zamanda faaliler bulunup ortaya çıkartılacak" dedi.

Twitter'dan paylaşım: Hukuk önünde hesap verecekler

Öte yandan Çelik, sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü, paylaşımında "Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler." ifadelerini kullandı.

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