Ömür Akkor'dan Elbistan'da depremzedeler için ücretsiz lokanta: 'Yeniden Hayat Lokantası'

Ülkemizde art arda meydana gelen iki depremle yıkılan 10 şehrimizin ardından afetzedeler için tüm Türkiye ve dünya seferber oldu. Bir yandan kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan depremin yaralarını sarmak için devlet, özel sektör, STK’lar, iş ve sanat dünyası dört bir yandan bölgeye yardım gönderdi. Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ise depremzedelerin ve bölgede emek veren herkesin sıcak yemeğe ulaşımı için kolları sıvadı.





6 ay boyunca ücretsiz yemek ikram edilecek





Günlerdir arama kurtarma, yardım dağıtımı, hastane gönüllülüğü, çorba kaynatma gibi her türlü destek için Elbistan’da olduklarını ifade eden Ömür Akkor, “Ama beni en çok bu haftadan sonraki günler haftalar aylar düşündürüyordu Gelecek için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve dört günde Yeniden Hayat Lokantası’nı kurguladık” dedi.





İlk önce depremden etkilenmemiş ve güvenli olan bir lokantayı sahibinden 6 aylığına ücreti mukabilinde kiraladıklarını ve burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn ettiklerini, yanına da ücretsiz bir kafe oluşturduklarını belirten Akkor, “Tek isteğimiz hayatın yeniden akışına bir nebze olsun katkı sağlamaktı. Burada gidenleri geri getiremeyeceğimizi ve acıları unutturamayacağımızı biliyorduk lakin bundan sonra da yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Lokantamız artık açıldı. Bütün Elbistan’a duyurmak istiyoruz, siz de duyurun lütfen, gücümüz yettiğince çevre yerleşimlerden gelemeyen insanların da evlerine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

İlçede lokantaya ulaşamayanlara 12 araçla sıcak yemek hizmeti sunduklarını söyleyen Akkor “İlk gün iki bine yakın misafirimizi ağırladık. İlk defa bir lokantanın bu kadar dolu olması beni çok duygulandırdı. İkinci ve üçüncü şubelerimiz için kollarımızı sıvadık, farklı illerde ‘Yeniden Hayat Lokantası’ şubeleri için girişimlerimiz mevcut” dedi.





Çocuklar için sınırsız atıştırmalık





Çocuklara yönelik sınırsız atıştırmalığın olduğu bakkal da “Yeniden Hayat Lokantası”nın içerisinde açıldı. Bir nebze de olsa yaraları sarmak, çocuklara yaşadıklarını unutturmak adına dört bir yandan çalışmalar devam ediyor. Lokanta ücretsiz yemeğin yanında kafeterya bölümünde de misafirlerini bekliyor.

Bu fikirde emeği geçen çok insan olduğunu ve teşekkürün yetersiz kaldığını ifade eden Akkor “Emeği geçenlerin ellerinden gözlerinden öperim, Allah hepsinin desteğini ve hayrını kabul etsin. Projede emeği olan Ömer Seyfi Aktülün, Katık Lokantası ailesi, ilk günden beri kesintisiz destek sağlayan Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan, Mehmet Akif Ağırman ve Cemre Ekibi, Elbistanlı dostum Osman Söyler, mutfak ekibim Alper, Simge, Sezer, Kerim, Muhammed Can, Osman Mert, Selman, Ömer ve diğer Ömer, birçok değerli dostum ve yakın arkadaşıma çok çok teşekkür ederim” dedi.



