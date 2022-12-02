Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği

Seçime az bir süre kala halen Cumhurbaşkanı adayı konuşunda bir uzlaşıya varamayan altılı masada 'HDP' ise ayrı bir problem olarak bir kenarda tutuluyor.

HDP'nin aba altından sopa gösterircesine altılı masaya 'ittifak' konusunda salladığı parmak aday krizini daha da derinleştirirken, muhalefet cephesinde dikkat çeken bir görüşme trafiği basına yansıdı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Gezi’ye para aktaran Alman vakfı ile görüşecek

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile ayrı ayrı görüşme

30 Kasım'da "Sosyal Demokrasi Vakfının (SODEV) düzenlediği "Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti: Almanya'dan ve Türkiye'den Perspektifler" başlıklı panelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, dün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Gezi olaylarının finansörlerinden olduğu bilinen Alman Friedrich Ebert Vakfı’nın başkanı Schulz, görüşmeye dair fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Son durak HDP oldu

Schulz'un dikkat çeken temaslarının son adresi HDP oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile beraberindeki heyeti kabul etti.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, HDP'nin Türkiye'deki gelişmeler ‎hakkındaki yaklaşımları ile 2023 yılı seçimlerine yönelik yol haritası ve başta dış ‎politika olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.