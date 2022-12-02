Gündem Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP Gezinin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği
POLİTİKA

Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezi'nin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Friedrich Ebert Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Martin Schulz, dün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Schulz'un dikkat çeken temas trafiğinin son durağı ise HDP oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Önce Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonra HDP: Gezinin finansörü vakfın başkanından dikkat çeken görüşme trafiği
Mithat Sancar ve Martin Schulz

Seçime az bir süre kala halen Cumhurbaşkanı adayı konuşunda bir uzlaşıya varamayan altılı masada 'HDP' ise ayrı bir problem olarak bir kenarda tutuluyor.

HDP'nin aba altından sopa gösterircesine altılı masaya 'ittifak' konusunda salladığı parmak aday krizini daha da derinleştirirken, muhalefet cephesinde dikkat çeken bir görüşme trafiği basına yansıdı.

Kılıçdaroğlu Gezi’ye para aktaran Alman vakfı ile görüşecek
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Gezi’ye para aktaran Alman vakfı ile görüşecek

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile ayrı ayrı görüşme

30 Kasım'da "Sosyal Demokrasi Vakfının (SODEV) düzenlediği "Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti: Almanya'dan ve Türkiye'den Perspektifler" başlıklı panelde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, dün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Gezi olaylarının finansörlerinden olduğu bilinen Alman Friedrich Ebert Vakfı’nın başkanı Schulz, görüşmeye dair fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Son durak HDP oldu

Schulz'un dikkat çeken temaslarının son adresi HDP oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Friedrich Ebert Vakfı (FES) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile beraberindeki heyeti kabul etti.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, HDP'nin Türkiye'deki gelişmeler ‎hakkındaki yaklaşımları ile 2023 yılı seçimlerine yönelik yol haritası ve başta dış ‎politika olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

CHP'nin skandal yılı
GÜNDEM
CHP'nin skandal yılı
TSKnın gücüne güç katıyor

TSK'nın gücüne güç katıyor

Mehmetçik yerli silah ve teçhizatlarla sınır nöbetinde.
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
2024te tek haneye düşecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı.

İçişleri LGBT için özel merkez kuran Nilüfer Belediyesi'yle ilgili harekete geçti.

Van Gölü'nün kalbindeki sır ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.