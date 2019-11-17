Önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti

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Bakan Soylu: Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran kadın gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatörün, İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuki ise "İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak" dedi.