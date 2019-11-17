Gündem Önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti
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Önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken, önce motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği 66 yaşındaki Nazik Daban yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Olayın gerçekleştiği cadde kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Olayın gerçekleştiği cadde kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H.D.'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı.

Kazanın şiddetiyle karşı şeride fırlayan Nazik Daban'ın üzerinden, sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil geçti.

Motosikletin kontrolünü kaybeden Burak H.D. ise metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nazik Daban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Burak H.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

66 yaşındaki Nazik Daban

Nazik Daban'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna konuldu.
Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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