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POLİTİKA

Öncelik 120 kilometre

Operasyonu yönetecek komutanlar önceki gece uçakla Şanlıurfa’ya geldi. Buradan helikopterle Akçakale’de sınır hattına geçtiler. Türkiye’nin hedefi Fırat’ın doğusunda 430 km uzunluğunda ve 30 km derinliğinde bir alanı temizlemek. Önce 120 km’lik hatta bulunan Tel Abyad ile Resulayn temizlenecek. Dün Resulayn’daki sivillere “Bölgeyi terk edin” çağrısında bulunuldu.

Şahin Şen Yeni Şafak
Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Tümeni harekat için tatbikat yaptı.
Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Tümeni harekat için tatbikat yaptı.

Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını dağıtmak için aylardır yığınak yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, hazırlıklarını tamamladı. Füze rampaları, obüsler, tanklar atışa hazır hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a, Zeytin Dalı Harekatı'nda da terör örgütü YPG/PYD'ye ağır darbe indiren o deneyimli komando birlikleri de Suriye sınır hattında bir çok noktaya yerleştirildi. Operasyonu önetecek komutanlar da önceki gece önce uçakla Şanlıurfa'ya geldi, buradan da helikopterle Akçakale'ye sınır hattına geçti.

Bölge haritası

ÖNCELİK O HATTA

Operasyon kapsamında Fırat'ın doğusundaki 430 kilometre uzunluğunda, 30 kilometre derinliğindeki alanının temizlemesi öngürülüyor. Ancak öncelikli olarak Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar karşısındaki Rasulayn temizlenecek. Yaklaşık 120 kilometre uzunluğundaki hattın ardından diğer bölgeler için harekete geçilecek. Sınır boyunca terör örgütünün her saldırısına misli ile karşılık verilecek.

BÖLGEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Dün öğleden sonra savaş uçakları sınır hattı boyunca keşif uçuşları yaptı. Resulayn bölgesinde sivillere "Bölgeyi terk edin" çağrısı yapıldı. Fırat Kalkanı ile terörden arındırılan El Bab'taki birlikler de alarm durumuna geçti. Bu birlikler saldırı yönelmesi durumunada Mümbiç'e yürüyecek. Özgür Suriye Ordusu da TSK ile birlikte operasyona hazır. Milli Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud "Fırat'ın doğusuna olası bir operasyonda yer almak üzere 14 bin savaşçımız bekliyor. Durum gerektirirse daha fazlası da katılım sağlamaya hazır" dedi. Bazı birlikler de Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

İKİ BÖLGE DE ARAPLARIN

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun öncelikli hedefi olan Tel Abyad ve Resulayn iç savaş öncesinde Arapların yoğun olarak yaşadığı şehirlerdi. İç savaş öncesi yaklaşık 200 bin nüfuslu bir şehir olan Tel Abyad, önce ÖSO, ardından da DEAŞ'in kontrolüne girdi. Şehir 15 Haziran 2015'te DEAŞ tarafından ABD destekli PKK/PYD'ye teslim edildi. Hem DEAŞ hem de PKK/PYD'nin zulmü nedeniyle çoğunluğu Arap ve Türkmen olmak üzere 100 bini aşkın sivil Türkiye'ye göç etti. Arapça 'Aktepe' anlamına gelen Tel Abyad'ın adı Kürtçe Gire Spî’ye dönüştürüldü. Şehir nüfusunun sadece yüzde 10’unu Kürtler oluşturuyor. Operasyonda öncelik verilecek diğer şehir isi Resulayn. Şanlıurfa Ceylanpınar'ın tam karşısında bulunan Resulayn Arapça "Pınarbaşı" anlamına geliyor. 2004 yılı sayımına göre ilçede köylerle birlikte 177 bin kişi yaşıyordu. Şehir merkezi nüfusunun yüzde 90'a yakınını Araplar oluşturuyordu. İlçeye bağlı 271 köyün 160’ı da yine Arap köyleriydi. Ocak 2014'te terör örgütü PKK/PYD'nin eline geçen şehre Kürtçe 'Serekaniye' adı verildi ve ilçe sözde Cezire Kantonu'na bağlandı.

Pentagon’un haberi vardı

  • ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşın Suriye'nin kuzeydoğusundan Amerikan askerlerini çekme kararı konusunda iletişim halinde olduğu bildirildi. ABD basınının iddiasının aksine,İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Pentagon'un Trump'ın Suriye kararından haberdar olduğunu söyledi. Yetkili, "Bakan Esper, hafta sonu bu konuda, Genelkurmay Başkanı Milley, Bakan Pompeo ve Başkan ile irtibat halindeydi" dedi. Aynı yetkili,ABD askerinin çekilmesine ilişkin de yetkili, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik" ifadesini kullandı.Yetkili, bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları Tel Abyad ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

Ve başladı
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Ve başladı
Ve başladı

Ve başladı

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