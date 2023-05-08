Önen Türkiye'nin ilk dijital genç ofisini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alınmıştı.
Büronun Türkiye'de bir ilk olduğunu aktaran Emin Önen AK Parti’nin her zaman ilkleri gerçekleştiren bir parti olduğunu ifade etti. Emin Önen, 30 yaşında Türkiye’nin en genç Milletvekili olarak Cumhurbaşkanı tarafından parlamentoya gönderildiğini hatırlattı. Emin Önen açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Cumhurbaşkanımızın o zamanki ağabeylerimizle beraber beni parlamentoya yollaması ve bize verdiği Güven önem sayesinde bugün birçok tecrübeyi elde etmiş olduk. Milletvekilliğinden Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına oradan büyükelçiliğe oradan tekrardan Baba ocağı geri döndük. 28 dönem milletvekili adayı olarak aranızdayım. Şimdi İnşallah bu seçim bürosu ile beraber gençlerimizin fikirlerini aldığımız, onlarla birlikte hasbihal ettiğimiz her türlü projeye açık olduğumuz bir dijital ofis açıyoruz. Ne var bu ofisin içinde öncelikle sınırsız internet var. Biz gençlerimizin dünyadan kopmadan, sosyal medyadan kopmadan birlikte sohbet edeceğimiz aynı zamanda vicdan dünyayı takip edeceğimiz bir ofis açıyoruz. İçeride green box yani yeşil duvar var. Yerinizde oturduğunuz yerde TCG Anadolu'nun üzerinde fotoğraf çektirebileceksiniz. ATAK helikopterlerinin önünde fotoğraf çektirebileceksiniz. SİHA’ların İHA'ların TOGG’ların yanında fotoğraf çektirebileceksiniz. Yine yenilikler olarak oturduğumuz yerde Ayasofya’yı dolaşabileceksiniz. VR gözlüklerle. Yine içeride bir dilek ağacımız var. O dilek ağacında da taleplerinizi isteklerinizi projelerinizi hayallerinizi paylaşacaksınız bizde de onları sesi olarak Ankara'ya taşıyacağız. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önem sayesinde bizler bugün buralardayız. Onun verdiği Güven bizim başımızın tacı. O adeta bir okul gibiydi biz onun tecrübelerinden istifade ettik.”
Açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Türkiye’nin ilk dijital seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıklarını hatırlatarak “Bu yenilikçi değişimci teknolojik seçim bürosu açılması ancak Şanlıurfa'nın gençlerine yanaşırdı. Hakikaten Şanlıurfa'nın gençleri böylesi bir projede öncülük ederdi” dedi. Emin Önen’e yenilikçi fikrinden dolayı teşekkür eden Bakan Bekir Bozdağ, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı; “Gençler Bizim her şeyimiz geleceğimiz. Bugün neye sahipsek onlar adına onların emanetçisiyiz. Yarın sahip olduğumuz görevleri, Ünvanları sıfatları size emanet edeceğiz. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği gençlerin omuzunda daha da yükselecek daha da güçlenerek ileri gidecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi liderliğinde AK Parti iktidarları gençliğe ve gençlere büyük önem veriyor.”
Seçim ofisi açılışına Bakan Bekir Bozdağ ve Emin Önen’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Milletvekili Adayı Emre Karaçizmeli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ve çok sayıda davetli katıldı.