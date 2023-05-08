Önen Türkiye'nin ilk dijital genç ofisini açtı

Büronun Türkiye'de bir ilk olduğunu aktaran Emin Önen AK Parti’nin her zaman ilkleri gerçekleştiren bir parti olduğunu ifade etti. Emin Önen, 30 yaşında Türkiye’nin en genç Milletvekili olarak Cumhurbaşkanı tarafından parlamentoya gönderildiğini hatırlattı. Emin Önen açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Cumhurbaşkanımızın o zamanki ağabeylerimizle beraber beni parlamentoya yollaması ve bize verdiği Güven önem sayesinde bugün birçok tecrübeyi elde etmiş olduk. Milletvekilliğinden Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına oradan büyükelçiliğe oradan tekrardan Baba ocağı geri döndük. 28 dönem milletvekili adayı olarak aranızdayım. Şimdi İnşallah bu seçim bürosu ile beraber gençlerimizin fikirlerini aldığımız, onlarla birlikte hasbihal ettiğimiz her türlü projeye açık olduğumuz bir dijital ofis açıyoruz. Ne var bu ofisin içinde öncelikle sınırsız internet var. Biz gençlerimizin dünyadan kopmadan, sosyal medyadan kopmadan birlikte sohbet edeceğimiz aynı zamanda vicdan dünyayı takip edeceğimiz bir ofis açıyoruz. İçeride green box yani yeşil duvar var. Yerinizde oturduğunuz yerde TCG Anadolu'nun üzerinde fotoğraf çektirebileceksiniz. ATAK helikopterlerinin önünde fotoğraf çektirebileceksiniz. SİHA’ların İHA'ların TOGG’ların yanında fotoğraf çektirebileceksiniz. Yine yenilikler olarak oturduğumuz yerde Ayasofya’yı dolaşabileceksiniz. VR gözlüklerle. Yine içeride bir dilek ağacımız var. O dilek ağacında da taleplerinizi isteklerinizi projelerinizi hayallerinizi paylaşacaksınız bizde de onları sesi olarak Ankara'ya taşıyacağız. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önem sayesinde bizler bugün buralardayız. Onun verdiği Güven bizim başımızın tacı. O adeta bir okul gibiydi biz onun tecrübelerinden istifade ettik.”