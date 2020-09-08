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Gündem Online eğitimde yoklama var mı? Online ders ne zaman bitecek?
EĞİTİM

Online eğitimde yoklama var mı? Online ders ne zaman bitecek?

Yeni eğitim yılına pandemi sebebiyle geçtiğimiz dönem uygulanan uzaktan eğitim modeline Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de yeniden başlandı. Uzaktan eğitimin ikinci haftasında olan öğrenciler ve velilerin aklını meşgul eden sorulardan bazıları online eğitimde yoklama var mı? Online ders ne zaman bitecek?

Haber Merkezi Yeni Şafak
EBA üzerinden aktif bir şekilde derslere katılan birçok öğrenci yoklamanın uzaktan eğitim sürecinde zorunlu olup olmadığını merak ediyor.
EBA üzerinden aktif bir şekilde derslere katılan birçok öğrenci yoklamanın uzaktan eğitim sürecinde zorunlu olup olmadığını merak ediyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlandı.

Online ders ne zaman bitecek?

18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik veriliyor.

Online eğitim nedir, nasıl yapılır?
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Online eğitim nedir, nasıl yapılır?

Online eğitimde yoklama var mı?

Uzaktan eğitim ile birlikte bazı özel okullar kullandıkları online sistemler ile öğrencilerinden yoklama almaya başladı. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen ise bu yoklamalarda devamsızlıkların e-okulda dikkate alınıp alınmayacağı.

Özellikle 8’nci sınıf velilerini ve öğrencilerini bu sorunun cevabı yakından ilgilendiriyor. Çünkü Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirmelerinde hem sınavla hem sınavsız kriterler arasında devamsızlık da yer alıyor.

Ancak alınan bu yoklamalar e-okula işlenmiyor. Zaten e-okula da bunu işleyemiyorlar. Yani okullar uzaktan eğitimde öğrencilerinin katılımı yoklama alarak sağlıyor ama devamsızlıkları e-okul sistemine işleyemiyor.

Ziya Selçuk: Yoklama Yok

Online eğitimde yoklama olup olmadığı konusunda kafası karışık olan öğrencilerin içini rahatlatacak bir açıklama yapan Ziya Selçuk “Yoklama almayacağız. Amacımız evlatlarımızın daha çok öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi. TV ile uzaktan eğitimin amacı çocuklarımızın derslerden soğumamasını sağlamak."

Hem televizyondan hem de internetten erişebilen ders videolarının izlenmesinde öğrenci izlenmesinin de bu açıdan takip edilmesinin zor olacağı ifade edilebilir. Bu noktada ise yoklama alınamayacağı beklenen bir durumdu.

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