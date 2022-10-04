Gündem Onur Şener cinayeti zanlıları kamu görevinden uzaklaştırıldı
ANKARA

Onur Şener cinayeti zanlıları kamu görevinden uzaklaştırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri olan Bakanlık iş müfettişleri İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onur Şener cinayeti zanlıları kamu görevinden uzaklaştırıldı
Onur Şener.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da meydana gelen müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün, 2012'de KPSS ile Bakanlığın yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atandıkları belirtildi.

Açıklamada, "İş müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup, devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Onur Şener cinayetinde tutuklama kararı
GÜNDEM
Onur Şener cinayetinde tutuklama kararı

Onur Şener cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Karaoke yapmadan şarkıyı söyle
FOTOĞRAF 20
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Ankara'daa yedi yıldır sahne aldığı eğlence mekanında pazar günü sabaha
karşı istek parçayı söylemediği gerekçesiyle tartıştığı müşterilerce katledilen
müzisyen Onur Şener'in (45) ölümü, Türkiye'yi yasa boğdu.
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The Boss adlı müzik
grubunun solisti Onur Şener, 01.00 gibi büyük oranda boşalan mekanda,
çocukluk arkadaşları ile doğum günü kutlarken eğlenmeyi sürdüren beş kişilik
grup ile tartışma yaşadı.
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Bir iddiaya göre grup \"Ölürüm Türkiyem\" adlı şarkı
için istekte bulundu ancak Şener bilmediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi
mekan çalışanlarının saldırganları dışarı çıktı.
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Sabah'ın haberine göre; Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı \"karaoke\" şeklinde söyleyince İlker
Karakaş, \"Karaoke yapmadan şarkıyı söyle\" dedi.
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İddiaya göre Şener'in \"İşime
karışma\" demesi üzerine çıkan tartışma büyüdü, masadakiler de tartışmaya katıldı.
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Mekan çalışanlarını araya girmesiyle tartışmanın büyümesi engellendi.
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Ancak grup, mekanın kapanmasının ardından gece 02.30 sıralarında müzisyenle yeniden kavgaya tutuştu.
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İlker Karakaş ve Ali Gürbüz ile mühendis olduğu belirtilen Semih Soyalp (36), mekan kapanınca evine
gitmek üzere hareket eden Şener'e kesici cisimlerle saldırdı.
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Cam şişelerle
yaralanan Şener, etraftaki esnaf ve vatandaşların iddiasına göre olay yerine 20
dakikada gecikerek gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Boğazındaki
atardamarına isabet eden bir parçayla ağır yaralanan Şener ise tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybederken üç saldırgan gözaltına alındı.
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Adliye sevk edilen üç saldırgan kasten öldürme suçundan tutuklandı.
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Karakaş ifadesinde müzisyene bira bardağı fırlattığını ama denk gelip gelmediğini hatırlamadığını belirterek şunları söyledi:
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Sapı elimde kaldı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım.
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O sırada bir kadın, bana saldırıyordu. Benim arkam dönük olduğu için
arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum.\"
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Soyalp ise Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını savunurken \"İlker elindeki bira bardağı ile sert bir
şekilde Onur'un kafasına vurdu, bir kaç tane yumruk attı\" diye konuştu.
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Gündüz de, \"Solist Onur gelirken bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu\" dedi.
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Serbest bırakılan Jale E. ise, \"Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi\" diye konuştu.
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Şener dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Birçok ünlü isimden taziye mesajı yağdı.
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Anne Leyla Pınar Şener, \"Bütün arkadaşlarına her yerde yardımcı olan, tüm iyiliklere koşan, hayvan ve insan sevgisiyle doluydu benim oğlum. Oğlumu erkenden çaldılar benden\" dedi. Baba Erhan Şener de davanın sonuna kadar takipçileri olacaklarını belirterek, \"Böyle bir ölümü hak etmiyordu. Yapanları Allah kahretsin. Yeter artık. Bu son olsun\" diye konuştu.
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Onur Şener cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Karaoke yapmadan şarkıyı söyle
Türkiye'yi yasa boğan Onur Şener vahşetinde şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ankara'da 7 yıldır aynı
eğlence mekanında sahne alan 45 yaşındaki Onur Şener, istek şarkı nedeniyle katledildi. Onur Şener'den istenen şarkının "Ölürüm Türkiyem" olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise Şener, istenilen şarkıyı "karaoke" şeklinde söyleyince İlker Karakaş, "Karaoke yapmadan şarkıyı söyle" deyince tartışma başladı. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili tüm detaylar...
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