Onur Şener cinayetinde tutuklama kararı

\"İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı… Çok üzücü, çok düşündürücü… Ahhh ki ah, çok üzgünüm…\" diyen Soner Arıca, Twitter hesabından üzüntüsünü dile getirdi.