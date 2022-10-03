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ANKARA

Onur Şener cinayetinde tutuklama kararı

Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Onur Şener cinayetinde tutuklama kararı
Onur Şener

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler A.G, S.S, İ.K, J.E. ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da
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Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener’in, istekte bulunan şarkının sözlerin bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi büyük ses getirdi.

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Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan Müzisyen Onur Şener’den istek parça istedi.
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Şarkıyı bilmediğini belirten Şener ile tartışmaya başlayan grup, mekanının kapanmasının ardından işyerinden çıkan Onur Şener’e saldırdı.
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Hastaneye kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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İki çocuk babası Şener'in katledilmesine meslektaşları sosyal medya hesaplarında tepki gösterdi.

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Haluk Levent yaptığı paylaşımda \"İnanamıyorum! Onur' güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana! Hem de bir istek şarkı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimi\" dedi.
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\"İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı… Çok üzücü, çok düşündürücü… Ahhh ki ah, çok üzgünüm…\" diyen Soner Arıca, Twitter hesabından üzüntüsünü dile getirdi.
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Demet Sağıroğlu, Onur Şener'in ölüm haberine üzerine \"Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabır dilerim\" ifadelerini kullandı.
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Şarkıcı Gülben Ergen ise \"İstedikleri şarkı söylenmedi diye gencecik bir müzisyen arkadaşımız öldürüldü. İki çocuk babası Onur Şener’in acısını yüreğimin en derinlerinde hissediyor ve lanetliyorum ona kıyan zihniyeti!\" dedi.
Ankara'da "istek şarkı" cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstek şarkının sözlerini bilmediği için dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in ölümüne sanatçılardan mesaj yağdı.

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