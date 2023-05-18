Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu ya da Yavaş olsaydı da kazanamazdı

TVNET'te Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir oldu.

Daşdemir, 14 Mayıs'ta gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük farkla yenilgiye uğrattığı seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hilmi Daşdemir, Türkiye'de seküler milliyetçiliğin yükseldiğini belirtti. söz konusu yapının PKK'ya ve FETÖ'ye karşı durduğunu ancak çeşitli sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek vermediğini ifade etti.

Seküler milliyetçiliğin üçüncü yol arayışında olduğunu ve bir süre önce, seçime birkaç gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye oy verdiğini ifade eden Daşdemir, İnce'nin CHP'liler tarafından linçe maruz bırakıldığını ancak Sinan Oğan'a dokunulmadığını söyledi.

Daşdemir bunun sebebi olarak ise İnce'nin bir önceki seçimde CHP adayı ve CHP'nin aldığı oydan yüzde 30 daha fazla oy almasını gösterdi.









"Bu millet terörle iş birliği yapana oy vermez"

HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 ve 2018 seçimlerinde muhalefetin aldığı oylardan daha düşük oy aldığını belirten Daşdemir, "Kılıçdaroğlu yerine adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olsaydı seçimi kazanabilirdi ya da daha yüksek oy alabilirdi." iddialarına değindi.