Gündem Orduda şaşırtan olay Önce yola yattı sonra denize atladı
ORDU

Ordu'da şaşırtan olay: Önce yola yattı sonra denize atladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce caddede yere yatan, ardından ise denize atlayan Suna Y. (32) kurtarıldı. Kadının psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ordu Ünye haberleri: Önce yola yattı sonra denize atladı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi’nde öğlen saatlerinde Suna Y. adlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu. Bir süre sonra Atatürk Parkı’nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi’ne alındı.

Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi.

AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Suna Y’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Bartın'da çok sayıda tekstil çalışanı hastanelik oldu
GÜNDEM
Bartın'da çok sayıda tekstil çalışanı hastanelik oldu

Kayseri’de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı
GÜNDEM
Kayseri’de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı: Yolcular camlar kırılarak çıkarıldı

Adıyaman'da kablo hırsızları rögarda yakalandı
GÜNDEM
Adıyaman'da kablo hırsızları rögarda yakalandı
Dört bin lira masrafla yaptı

Dört bin lira masrafla yaptı

Evinde kendi tasarladığı elektrikli bisikleti yaptı.
Litresi 120 lira

Litresi 120 lira

Defne yağı binbir zahmetle yapılıyor.
Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum

​Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yılını kutladı.

İYİ Parti grup başkanvekili değişti.

'En İyi İşverenler Listesi'ne girdi

'En İyi İşverenler Listesi'ne girdi

TOGG 'Great Place to Work' sertifikası aldı.

Eski MİT personeli FETÖ'cü Enver Altaylı'ya toplamda 23 yıl 4 ay hapis.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.