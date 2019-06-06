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POLİTİKA

Ordu Valiliği CHP adayının VIP yalanını çürüttü

Ordu Valiliği CHP adayının VIP yalanını çürüttü

CHP İstanbul adayının Ordu-Giresun Havalimanında VIP salona alınmamasıyla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapan Ordu Valiliği bütün gerçeği ortaya çıkardı. CHP adayının özel uçakla geleceği ve yolcu listesindeki isimlerin makam sahibi olmadıkları için VIP salonu kullanmayacakları kendilerine bildirilmesine rağmen çıkışta zorla polislerin üzerine yürüyerek burayı kullanmak istedikleri ortaya çıktı. Valilik'ten yapılan açıklamada CHP adayının VIP salonu içerisindeyken kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullandığı da belirtildi. Ayrıca açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un polis memurlarına hitaben 'Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler' diyerek, hakarette bulunduğu ifade edildi.

Haber Merkezi IHA
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonuna alınmadığı yönünde yapılan haberler üzerine açıklama yaptı.

VIP KULLANMA HAKLARINA SAHİP DEĞİLLER

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“05.06.2019 Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanından İstanbul’a seyahat edeceği bilgisi üzerine güvenlik açısından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VİP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler araçlarından inerek, VİP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istemişlerdir. Bu teşebbüs üzerine, Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik Uçak Yolcu Manifestosunda (Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, Gülşah İnce, Çağlar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp) VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı, kendilerine ifade edilmiştir.

VIP'DEN SADECE MAKAM SAHİPLERİ YARARLANIR

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan ‘VIP Salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır’ hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağı belirtilmiştir.

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"BU VALİ TAM BİR İT"

Bu izahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup, grubun aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır.
Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına hitaben 'Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler' diyerek, hakarette bulunmuştur.
Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamere kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur."

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