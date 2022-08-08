Ordu’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı

Ethem Şahin'in eşi Mülkiye Şahin, \"Bize olay yerinde olan tanımadığımız biri telefon etti. 'Oğlunu dövdüler, gel' dedi. Oğlum ve eşim yeğenimin arabasıyla çıkmışlardı. Trafikte hiç tanımadıkları biri sallama bıçakla eşimi sırtından bıçaklamış. Her şey kamera kayıtlarından çıkar zaten. Onlar bizi tanımıyor biz onları tanımıyoruz. Trafikteki olan olay hiç tanımadıkları kavgayı ayıran başka birini de bıçaklamışlar. Onu da tanımıyoruz\" dedi.