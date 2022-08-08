Gündem Orduda mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs takla attı 16 yaralı
ORDU

Ordu’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Ordu’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da yedi araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
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Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bir kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Title
İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bir kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Title
İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bir kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Title
İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bir kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
İstanbul Eyüpsultan'da yedi araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bir kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı: Araçta yolcu olmaması faciayı önledi
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Kaza, 06.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre; kadın şoförün idaresinde bulunan 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsü, Kısıklı Caddesi üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminden dolayı direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarında bulunan elektrik direğini kırdı.
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Kaymaya devam eden İETT otobüsü elektrik hatlarının bulunduğu bir panoyu da kırarak altına aldı.
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Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.
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Otobüsün kaza anında boş olması olası bir faciayı önledi.
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Yaşanan kazada İETT otobüsünde maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, elektriktik ekipleri kaldırıma düşen elektrik hatlarını kesti. Kazaya karışan İETT otobüsü olay yerinden kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.
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Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı: Araçta yolcu olmaması faciayı önledi
Üsküdar'da yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada İETT otobüsünün boş olması felaketi önledi.

Ankara'da bıçak ve beyzbol sopalı yol verme kavgası: Üç kişi yaralandı
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Olay, akşam saatlerinde Ankara'ya bağlı Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum kavşağında meydana geldi.
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İki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya dönüştü.
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Kavgada Ethem Şahin sırtından bıçaklanırken, oğlu Berkay Şahin ise beyzbol sopasıyla yaralandı. Kavgayı görerek araya girmeye çalışan bir kişi de aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sırtından bıçaklanan Ethem Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Sanatoryum Hastanesine sevk edildi.
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Öte yandan, olayın yaşandığı anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Ethem Şahin'in eşi Mülkiye Şahin, \"Bize olay yerinde olan tanımadığımız biri telefon etti. 'Oğlunu dövdüler, gel' dedi. Oğlum ve eşim yeğenimin arabasıyla çıkmışlardı. Trafikte hiç tanımadıkları biri sallama bıçakla eşimi sırtından bıçaklamış. Her şey kamera kayıtlarından çıkar zaten. Onlar bizi tanımıyor biz onları tanımıyoruz. Trafikteki olan olay hiç tanımadıkları kavgayı ayıran başka birini de bıçaklamışlar. Onu da tanımıyoruz\" dedi.
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Ankara'da bıçak ve beyzbol sopalı yol verme kavgası: Üç kişi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan bıçak ve beyzbol sopalı kavgada baba- oğul ile araya girmeye çalışan 1 kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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