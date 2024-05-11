Organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonları: 60 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.