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Organize suç örgütlerine 'Mahzen' operasyonları: 60 gözaltı

Elebaşılığını Hakan Akdoğan ve Numan Karakoç’un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Toplam 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

09:00 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli Mahzen-42 operasyonları Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda; Başakşehir’de faaliyet gösteren elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç’un yaptığı husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.


Elebaşı Numan Karakoç ve 32 kişi yakalandı


Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.


Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.


Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.


#Mahzen Operasyonu
#İstanbul
#Emniyet Genel Müdürlüğü
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