Örgütü çökertiyoruz: PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda düzenlenen 'Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, önümüzdeki hafta 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu ve o gece yaşananların tekrar yaşanmaması için hep birlikte bir bilinç oluşturmaya gayret göstereceklerini söyledi. Soylu, "Teşbihte hata olmaz, FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan, rutubet gibi bir yapı. Çünkü bu örgüt, sadece belli yönetim pozisyonlarını ele geçirmekle kalmadı, kurumların ahlakına ve karakterine de saldırdı. İşte bugün hala mücadele ettiğimiz nokta budur. Zihinlere sokulmuş fitneyle, siyasi kılıfa bürünmüş doğru yanlış tarifiyle hep birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

Süleyman Soylu

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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PKK KORKUSUNDAN TELSİZ AÇAMIYOR

Bakan Soylu, 2019 yılında 328, 2020 yılının ilk 5 ayında da 110 organize suç örgütünü çökerttiklerini ifade ederek, "'PKK mağaralarda bile barınamaz hale geldi' diyoruz, birileri burun kıvırıyor. Bakın geçen gün, Başbağlar katliamının yıldönümüydü. Polisimiz aleyhine kampanya yapanlar hatırlamaz bu işleri, ilgilenmezler, sesleri çıkmaz. PKK köy basmıştı, insanları köy meydanında kurşuna dizdi, 33 kişi hayatını kaybetti. Yerde dizilmiş çocuk cesetleri fotoğrafları hala aklımızdadır bizim. Pınarcık katliamı, Başyurt Köyü Efeler Mezrası katliamı. Yuvalı Haraberk katliamı. 7'si çocuk 2'si kadın, 9 kişiyi katlettiler. Bu ve daha pek çok köy katliamını yapan o PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu. 2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 201 kestirme oldu. Kendi yayın organlarından istedikleri gibi atıp tutsunlar, PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Fiili olarak, fiziki olarak ve psikolojik olarak örgütü çökertiyoruz. Hem içeride hem de sınırlarımızın dışında" dedi.