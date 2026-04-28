Ormanda korkunç keşif: Parçalanmış erkek cesedi bulundu

23:4828/04/2026, Salı
DHA
Cesedin yaklaşık bir aydır bölgede olduğu değerlendirildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda ağır koku üzerine yapılan kontrolde parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin yaklaşık bir aydır bölgede bulunduğunu değerlendirdi. Geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı çalışma yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay, Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, çevreye yayılan kötü koku üzerine bölgede inceleme yapan vatandaşlar bir cesetle karşılaştı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde, cesedin erkek bir şahsa ait olduğu ve yaklaşık bir aydır bölgede bulunduğu değerlendirildi. Parçalanmış halde olduğu tespit edilen ceset nedeniyle ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak geniş bir alanı kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişiye ait cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



