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Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı: Yaklaşık iki dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi Akçakılık mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda yaklaşık iki dönüm alan zarar gördü. Karadan müdahale edilen yangın ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

20:01 - 21/04/2024 Pazar
AA
Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sugözü Mahallesi Akçakılık mevkiinde yerleşim yerine yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 itfaiye ve 1 arazöz ile müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.


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