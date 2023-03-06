Muharrem İnce, "Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım" diyerek üç parti ile anlaşmaya vardığını kabul etmedi.
Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kuran Memleket Partisi Muharrem İnce, ittifaktan ayrıldı. İnce'nin ittifakı bıraktığını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı.
Özdağ: Böyle bir tepki vereceğini tahmin ettim
Özdağ: Böyle bir tepki vereceğini tahmin ettim
Özdağ, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
''O kendisini aday olarak görüyor ama halk yoğun bir şekilde Mansur Yavaş ismini talep ediyor, ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığım zaman Muharrem İnce'nin böyle bir tepki verebileceğini tahmin ettim''
İnce ittifakı kabul etmedi
İnce ittifakı kabul etmedi
Özdağ'ın ardından açıklamada bulunan İnce,
"Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım"
diyerek Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kurduğunu yalanladı. İnce'yi ittifak içinde olduğu Doğru Parti, yalanladı. Doğru Parti tarafından yayınlanan belgede, ittifakın 6 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı, deprem felaketi sebebiyle açıklamanın yapılamadığı anlaşıldı.
#Muharrem İnce
#Ümit Özdağ
#Doğru Parti
1 saat önce
'Ortada bir ittifak yoktu' diyen Muharrem İnce Doğru Parti tarafından yayınlanan belge ile yalanlandı
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