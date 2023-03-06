|
Reklam
Reklam
Gündem

'Ortada bir ittifak yoktu' diyen Muharrem İnce Doğru Parti tarafından yayınlanan belge ile yalanlandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile kurulan ittifaktan ayrılmasının ardından "Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım" açıklamasında bulunmuştu. İnce, Doğru Parti tarafından yayınlanan belge ile yalanlandı. Doğru Parti tarafından yayınlanan belgede, ittifakın 6 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı, deprem felaketi sebebiyle açıklamanın yapılamadığı anlaşıldı.

10:23 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muharrem İnce, "Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım" diyerek üç parti ile anlaşmaya vardığını kabul etmedi.

Muharrem İnce, "Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım" diyerek üç parti ile anlaşmaya vardığını kabul etmedi.

Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kuran Memleket Partisi Muharrem İnce, ittifaktan ayrıldı. İnce'nin ittifakı bıraktığını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı.

Özdağ: Böyle bir tepki vereceğini tahmin ettim

Özdağ, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

''O kendisini aday olarak görüyor ama halk yoğun bir şekilde Mansur Yavaş ismini talep ediyor, ben Mansur Yavaş'a çağrı yaptığım zaman Muharrem İnce'nin böyle bir tepki verebileceğini tahmin ettim''

İnce ittifakı kabul etmedi

Özdağ'ın ardından açıklamada bulunan İnce,
"Ortada bir ittifak yoktu ki ayrılayım"
diyerek Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak kurduğunu yalanladı. İnce'yi ittifak içinde olduğu Doğru Parti, yalanladı. Doğru Parti tarafından yayınlanan belgede, ittifakın 6 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı, deprem felaketi sebebiyle açıklamanın yapılamadığı anlaşıldı.



#Muharrem İnce
#Ümit Özdağ
#Doğru Parti
1 saat önce
default-profile-img
'Ortada bir ittifak yoktu' diyen Muharrem İnce Doğru Parti tarafından yayınlanan belge ile yalanlandı
Derin denizlerde aranacak: Işığın olmadığı her yer didik didik edilecek
Pisa Kulesi'nden daha eğik olan 870 yıllık minare: Üç büyük depremde de ayakta kaldı
Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampındaki dev yangın havadan görüntülendi
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.