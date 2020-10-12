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ANTALYA

Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz'de yeni görev

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek.

Haber Merkezi AA
Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak.
Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Dünyadaki ender araştırma gemilerinden

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödeyeceksiniz
OYNAT 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü' programında konuştu. Erdoğan, 'Oruç Reis'imize sakın saldırmayın. Eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz' dedik, bugün ilk cevabı aldılar' dedi.


Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi
OYNAT 00:56
Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi
Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor.


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