Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz'de yeni görev

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Dünyadaki ender araştırma gemilerinden

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

OYNAT 00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödeyeceksiniz Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü' programında konuştu. Erdoğan, 'Oruç Reis'imize sakın saldırmayın. Eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz' dedik, bugün ilk cevabı aldılar' dedi. BiP'te paylaş

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Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.