Oruçreis'te yıkılacak bina kalmadı

İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda büyük yol kat eden Esenler Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi’nin 25'inci yılında, 2 bin 11 bağımsız birimden oluşan kentsel dönüşüm proje alanındaki son konutların yıkımını gerçekleştirdi. 800 metrekarelik alanın millet bahçesi yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacağı öğrenilirken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yıl sonuna kadar 6 bin 660 konutun daha taşınacağı müjdesini verdi.

60 BİN KONUT YENİLENDİ

Esenler Belediyesi, imar ve mülkiyet sorunları sebebiyle yenilenemeyen on binlerce depreme dayanıksız konutu dönüştürmeye devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 60 bin konutu yenileyerek, vatandaşların güvenli konutlarda yaşamasını sağlayan Esenler Belediyesi, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 25’inci yılında, “Sesinizi Duyan Var’ sloganıyla düzenlenen törende Oruçreis Mahallesi'ndeki dev dönüşüm projesinin ilk etabını tamamladı. 388 yapı, 2011 bağımsız birim bulunan ve toplam 72 bin 80 metrekarelik alandaki son binalar da vatandaşlar ve basın mensuplarının katılımıyla yıkıldı.

VATANDAŞLAR YIKIMI TAKİP ETTİ

Oruçreis Mahallesi'ndeki projenin kentsel dönüşüm ruhunun anlaşılabileceği önemli mekanlardan olduğunu söyleyen Göksu, "Bu alan yaklaşık 80 bin metrekarelik bir yüzeye sahip. 2 bin civarında konut bulunan bu imarlı alanı imara kapattık. 9 bin metrekarelik bir alanı imarlı olarak bıraktık. Geriye kalan alanı imara kapatarak park, bahçe ve kültür sanat tesislerinin yer alacağı yeni bir millet bahçesi alanına dönüştürdük. Bir taraftan riski herkes tarafından bilinen konutlar güvenli konutlara taşındı. Burası millet bahçesi, gençlik merkezi, kreş alanı, sosyal tesis ve otopark gibi birçok işlevi olan bir alan olacak" şeklinde konuştu.

YIL SONUNA KADAR 6 BİN 660 KONUT DAHA

25 yıl önce gerçekleşen 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'ni de hatırlatan Göksu, "Depremle ilgili alacağımız tek tedbir, yapı stoklarımızı yenilemektir. Esenler bu anlamda büyük bir mesafe kat etti. Şu ana kadar yaklaşık olarak

60 bin konut yenilendi. Esenler’de yaklaşık 300 bin nüfus güvenli konutlarına kavuştu. 17 Ağustos ve 6 Şubat’ları bir daha yaşamamak için parti rozetlerimizi çıkarıp, kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak görerek elimizi taşın altına koymalıyız.” diye konuştu. Göksu, "Bu zamana kadar taşıdığımız konutlara ilave olarak yıl sonuna itibarıyla 6 bin 660 konutu daha tamamlayacağız. 6 bin 660 aile daha huzurlu konutlarına kavuşmuş olacak.” değerlendirmesi yaptı.







