"Basına yansıyan görüntüleri, ben de herkes gibi basından öğrendim. Belirttiğim üzere kameraların kapatıldığını görseydim müdahale ederdim. En azından bu durumu üstlerime bildirirdim. Korumalarını da ben polis olarak biliyordum. Kamu sıfatlarından dolayı çantalarla getirdikleri şeyleri sorgulamadık. Jammer olduğunu, jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum."