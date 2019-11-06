Osman Karakaya ve Cihan Özkan 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı Kosova'dan MİT operasyonu ile getirilen FETÖ sanıklarının cezası belli oldu MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.

Haber Merkezi 06 Kasım 2019, 17:16 Son Güncelleme: 06 Kasım 2019, 17:45 İHA AA