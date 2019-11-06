Kosova'dan MİT operasyonu ile getirilen FETÖ sanıklarının cezası belli oldu

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova’dan Türkiye’ye getirilen iki sanık ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratının çalışmaları sonucunda Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen örgüt üyeleri Osman Karakaya ve Cihan Özkan’ın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Karakaya, Cihan Özkan ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanıklar Cihan Özkan ve Osman Karakaya’yı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, her iki sanığın da ‘Uluslararası casusluk’ suçundan beraatine karar verdi.