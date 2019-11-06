Gündem Kosovadan MİT operasyonu ile getirilen FETÖ sanıklarının cezası belli oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Osman Karakaya ve Cihan Özkan 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı

Kosova'dan MİT operasyonu ile getirilen FETÖ sanıklarının cezası belli oldu

MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA AA
Osman Karakaya - Cihan Özkan
Osman Karakaya - Cihan Özkan

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova’dan Türkiye’ye getirilen iki sanık ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratının çalışmaları sonucunda Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen örgüt üyeleri Osman Karakaya ve Cihan Özkan’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

MİT operasyonu korkusu FETÖ'ye taktik değiştirtti
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MİT operasyonu korkusu FETÖ'ye taktik değiştirtti

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Karakaya, Cihan Özkan ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cihan Özkan ve Osman Karakaya’yı ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, her iki sanığın da ‘Uluslararası casusluk’ suçundan beraatine karar verdi.

MİT Kosova'da FETÖ'cüleri böyle paketledi!
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MİT Kosova'da FETÖ'cüleri böyle paketledi!
MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT'in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.


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