Gezi ile Çarşı davaları ayrıldı: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.

Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 1’i tutuklu, 8’i firari, 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın da aralarına bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra ve bazı konsolosluk yetkilileri izleyici olarak yer aldı. Tutuklu sanık Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.

Osman Kavala’nın tutukluluk haline oy çokluğuyla devam eden mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların infazının beklenmesine karar verdi.

Heyet, dava dosyasında tutuklu sanık bulunması, sanıkların savunmalarının tamamlanmış olması, Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olması sebebiyle, 35 sanığın yer aldığı Çarşı davası dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Gezi Parkı davası dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 21 Mart’a erteledi.