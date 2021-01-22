Gündem Osman Kavalanın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararı bozuldu
POLİTİKA

Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararı bozuldu

İstinaf, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

Haber Merkezi AA
Osman Kavala
Osman Kavala

İstinaf, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

Firarilerin dosyası ayrılmıştı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. 9 sanık tüm suçlardan beraat etti. 7 firari sanığın dosyası ayrıldı.

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