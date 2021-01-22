Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararı bozuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemizi bir yatırım, üretim ve teknoloji üssü yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) heyetini kabul etti.

Erdoğan kürsüde 'Yüksek teknoloji sektörleri öncelikli olmak üzere çekeceğimiz uluslararası yatırımlarla ülkemizi bir yatırım,

üretim ve teknoloji üssü yapacağız.' şeklinde konuştu.

