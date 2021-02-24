Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bugün yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe'nin geleceği iddia edilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Osman Nuri Kabaktepe'nin göreve geleceğini Twitter hesabından açıklamıştı.

"Erdoğan 2021’e Cumhur İttifakı'nın çatısını genişletmek için yeni hamleler yaparak başladı"

Haberin ardından gözler Kabaktepe'ye çevrildi. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet bugün kaleme aldığı yazsında, Kabaktepe'nin bilinmeyen yönlerine değindi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2021’e cumhur ittifakının çatısını genişletmek için yeni hamleler yaparak başladığını belirten Acet şub ifadelere yer verdi: "Siyaset kulislerinde, Saadet Partisi’nin asıl ‘bir numarası’ olan, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun Ak Parti’ye karşı ‘bütünüyle kapalı’ tutumunu esnetme eğilimi gösteren Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaretle ilgili tartışmalar da bitmiş değil henüz. Şimdi de, Erdoğan’ın İstanbul İl Başkanlığı için Milli Görüş geleneğinden gelen bir isme yönelmesi, merakları celbeden bir gelişme olarak karşımıza çıktı.

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Ak Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak ismi gündeme gelince, Osman Nuri Kabaktepe ile ilgili bir takım araştırmalar yaptım. Eski arkadaşlarını bulup konuştum. Şu an Ak Parti camiasında saygın bir yeri olan, isminin kullanılmaması şartıyla konuşan bir isim, Kabaktepe’yi “1980 sonrasındaki Milli Görüş hareketinin gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri” olarak anlattı.

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"Fazilet Partisi’nde, Refah Partisi’nde Gençlik Kolları’nda görevler yürüttü"

80’lerden beri Kapaktepe’nin en yakın arkadaşları arasında olduğunu söyleyen ilgili isim, kendisiyle ilgili konuşurken şu bilgileri de verdi: Uzun yıllar öğrenci örgütlenmelerinde ortaöğrenim başkanlığı yaptı. Fazilet Partisi’nde, Refah Partisi’nde Gençlik Kolları’nda görevler yürüttü.

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Gençlik örgütlenmelerinde en önemli rol üstlenen arkadaşlarımızdan bir tanesi oldu. Siyasetten sonra vakıflara yoğunlaştı. TÜGVA’da Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yaptı. Maarif Vakfı kurulunca, mütevelli heyet başkan yardımcısı oldu.

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Düşünce anlamında bir düşünce adamıdır. Entelektüel anlamda iyi bir münevverdir, eylem adamlığında iyi bir aktivist. Ak Parti’nin İstanbul İl Yönetiminde, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda uzun yıllar görevler yapan, çekirdekten yetişme bir siyasetçi olan İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da, Kabaktepe ile ilgili benzer cümleler kullanıyor:

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"Kendisini iyi yetiştirmiş, entelektüel birisi"

“Ben gerek Beşiktaş, gerek İstanbul ilde görev yaparken Osman Bey, Milli Gençlik Vakfı’nda siyaset yapan bir arkadaştı. Uzun süredir irtibatımız kopuktu. İlde karşılaştık. Hemen birbirimizi tanıdık. İyi bir değer katacağı kanaatini taşıyorum. Kendisini iyi yetiştirmiş, entelektüel birisi. Tabanımız tarafından da ciddi anlamda olumlu bir tepkiyle karşılandı. Bu anlamda faydalı olacağına inanıyorum. Bu yerinde bir değişim oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.”

Erdoğan’ın kongre arifesinde İstanbul için çekirdekten gelen, direklere afiş asarak siyaset yapmaya başlamış, gençlik örgütlenmesinde başarılar göstermiş bir isme yönelmesi, 2023 yolunda önemli mesajlar içeriyor.

Sadece 2023 değil tabi, çeyrek asır sonra kaybedilen İstanbul için 2024 Mart sonunda yapılacak seçimlere dönük de, teşkilattaki yenilenme üzerinden bir başlangıç vuruşu anlamına geliyor bu hamle."