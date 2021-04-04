Osman Nuri Kabaktepe’den cunta heveslisi amirallere sert tepki: Ölene dek karşınızda olacağız

103 emekli Amiralin, hükümeti, TSK’yı ve TBMM’nin yasama faaliyetini hedef alan ve tehdit dolu ifadeler içeren bildirisine bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

VATANA İHANET

Twitter hesabından bir paylaşım Yapan Kabaktepe, bu anlayışın vatana ihanet olduğunu söyledi.

ORTAK DÜŞMANLARI MİLLİ İRADE

Sözde muhtıracı cunta heveslisi emekli amirallerin isimlerini tek tek paylaşan Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış. Hepsinin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir.

GÜNDEM 103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

''SİZLİK BİR DURUM YOK''

Demokrasiyi katletmeye yeltenen bu anlayışı kabul etmek, bunlara boyun eğmek; en hafif deyimiyle vatana ihanet olur. Ölene dek karşınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

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Kabaktepe bir başka paylaşımında ise, “Türkiye Mavi Vatan’da tehdit ediliyorken sesi çıkmayan, Doğu Akdeniz’deki haklarımız gasp edilmeye çalışılırken ortalıkta gözükmeyen emekli amirallere bir haller olmuş. Bu ülkenin ordusu da hükümeti de Cumhurbaşkanı da görevinin başında. Sizlik bir durum yok” dedi.

Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış. Hepsinin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir.



Demokrasiyi katletmeye yeltenen bu anlayışı kabul etmek, bunlara boyun eğmek; en hafif deyimiyle vatana ihanet olur. Ölene dek karşınızda olacağız. pic.twitter.com/YeqDOmsSHa — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) April 3, 2021

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