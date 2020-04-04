Gündem Osmaniyede iki mahalle koronavirüs karantinasına alındı
OSMANİYE

Osmaniye’de iki mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde iki mahalleye koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık tarafından giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Haber Merkezi İHA
Sumbas ilçesi/Arşiv
Sumbas ilçesi/Arşiv

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesinde Cumhuriyet mahallesi ve Yeni mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılmasına karar verildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Sumbas Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada “Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00’dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle’de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır." denildi.

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
FOTOĞRAF 37
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Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
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Koronavirüsün bulaşma hızı ivme kazanınca tedbirler genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak’a giriş-çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
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31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. Bu iller ise büyükşehirlerin çevrelediği 5 il. Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
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İşte Türkiye'de giriş çıkışın yasak olduğu iller:
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Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
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Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
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Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
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Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
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Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
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Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
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Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
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Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
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Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
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Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
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İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
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Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
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Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
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Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
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Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
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Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
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Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
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Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
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Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
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Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
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Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
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Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
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Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
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Van - Van Büyükşehir Belediyesi
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Zonguldak
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Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.

Şehirler arası seyahat yasağı için denetimler başladı
FOTOĞRAF 57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.
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Ordu’da saat 00.00’ı gösterdiği andan itibaren görevli ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında görev alarak, sürücüleri bu konuda uyardı.
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İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar için sabah saat 07.00’a kadar müsaade edilirken, araçlarda 65 yaş ve üstü vatandaşların olup olmadığı da denetlendi.
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Ordu’nun giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri altında görev alan çok sayıda ekip, sürücüleri ikamet ettikleri illerin dışarısına çıkamayacağı konusunda da uyardı.
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Öte yandan uygulamaya yolda yakalanan bazı sürücüler, korona virüsle mücadele kapsamında alınan bu kararın yararlı olacağını belirtirken, insanların da dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler.
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Ordu, Fotoğraf: İHA
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Ordu, Fotoğraf: İHA
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Adana'nın giriş ve çıkışlarında denetimler sıkı bir şekilde sürdürüldü.
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Adana, Fotoğraf: İHA
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Adana, Fotoğraf: İHA
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Adana, Fotoğraf: İHA
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Adana, Fotoğraf: İHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Van, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Mersin, Fotoğraf: DHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Antalya, Fotoğraf: İHA
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Gaziantep, Fotoğraf: DHA
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Gaziantep, Fotoğraf: DHA
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Gaziantep, Fotoğraf: DHA
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Gaziantep, Fotoğraf: DHA
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Gaziantep, Fotoğraf: DHA
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Gaziantep, Fotoğraf: DHA
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Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
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Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Title
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Şehirler arası seyahat yasağı için denetimler başladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, pek çok şehrin giriş ve çıkışlarında sürücüler uyarıldı. Denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.


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