Osmaniye’de iki mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesinde Cumhuriyet mahallesi ve Yeni mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılmasına karar verildi.
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Sumbas Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada
“Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00’dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle’de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır." denildi.
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Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Koronavirüsün bulaşma hızı ivme kazanınca tedbirler genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak’a giriş-çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. Bu iller ise büyükşehirlerin çevrelediği 5 il. Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
İşte Türkiye'de giriş çıkışın yasak olduğu iller:
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
Zonguldak
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.
Ordu’da saat 00.00’ı gösterdiği andan itibaren görevli ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında görev alarak, sürücüleri bu konuda uyardı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar için sabah saat 07.00’a kadar müsaade edilirken, araçlarda 65 yaş ve üstü vatandaşların olup olmadığı da denetlendi.
Ordu’nun giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri altında görev alan çok sayıda ekip, sürücüleri ikamet ettikleri illerin dışarısına çıkamayacağı konusunda da uyardı.
Öte yandan uygulamaya yolda yakalanan bazı sürücüler, korona virüsle mücadele kapsamında alınan bu kararın yararlı olacağını belirtirken, insanların da dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler.
Ordu, Fotoğraf: İHA
Ordu, Fotoğraf: İHA
Adana'nın giriş ve çıkışlarında denetimler sıkı bir şekilde sürdürüldü.
Adana, Fotoğraf: İHA
Adana, Fotoğraf: İHA
Adana, Fotoğraf: İHA
Adana, Fotoğraf: İHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Van, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Mersin, Fotoğraf: DHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Antalya, Fotoğraf: İHA
Gaziantep, Fotoğraf: DHA
Gaziantep, Fotoğraf: DHA
Gaziantep, Fotoğraf: DHA
Gaziantep, Fotoğraf: DHA
Gaziantep, Fotoğraf: DHA
Gaziantep, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Tekirdağ, Fotoğraf: DHA
Şehirler arası seyahat yasağı için denetimler başladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, pek çok şehrin giriş ve çıkışlarında sürücüler uyarıldı. Denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.