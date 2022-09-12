Osmanlı'ya hakaret eden CHP'li Soyer'in 'Yunan kralı'na amansız savunması yeniden gündemde

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde sarf etti skandal sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor.

İşgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçlayan Soyer, "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" diyen Soyer, "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 00:44 CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Yunan kralı'na amansız savunma

Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmalarda, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Pasaport İskelesi yerine koyduğu yüzer iskeleye, Anadolu'ya saldıran Yunan kralı Agamemnon’un isminin verilmesi büyük tepki çekmişti.

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Agamemnon, Anadolu’ya saldıran Yunan kralının adı. Birinci dünya savaşında da Agamemnon ismi verilen bir savaş gemisiyle Çanakkale’ye saldırılmıştı.

Neden bu kadar rahatsız olunur?”

Bu değişikliğin ardından yoğun tepkiler alan Tunç Soyer, gelen eleştirilere karşı Agamemnon ismini savunmuş, "Agamemnon isminin tartışılmasının anlamsız olduğunu öner sürerek, “Yüzlerce binlerce yıl biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık. Bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden, bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar rahatsız olunur?” demişti.

OYNAT 00:39 CHP'li Tunç Soyer: Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali? İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Konak Pasaport İskelesi yerine konulan yüzer iskeleye Yunan kralı Agamemnon'un ismini vermelerini savundu. Soyer, “Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Bunu anlamakta zorlanıyorum' dedi. Agamemnon, Anadolu'ya saldıran Yunan kralının adı. 1. Dünya Savaşı'nda da Agamemnon ismi verilen bir savaş gemisiyle Çanakkale'ye saldırılmıştı. BiP'te paylaş

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Kadifekale'nin Türkçe yerine Yunanca ismini kullanmıştı

Tunç Soyer'in yaptığı açıklamada Kadifekale'ye "Pagos" diyerek Yunanca ismini kullanması da tepki çekmişti. Soyer sözlerinin devamında "Pagos adından neden rahatsız olunur?” ifadesinde bulunmuştu.

Osmanlı'yı işgal antlaşması Agememnon isimli savaş gemisinde imzalandı

Avrupalı devletler için önemli bir isim olan Agememnon, İngiliz savaş gemisinde de kullanıldı. Yönetiminde masonların bulunduğu İttihat ve Terakki Fırkası'nın savaşa sürüklediği Osmanlı Devleti'nin fiilen yıkılmasına neden olan Mondros Ateşkes Antlaşması, Limni'de Agememnon savaş gemisinde imzalanmıştı.

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