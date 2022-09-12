Osmanlı'ya hakaret eden CHP'li Soyer'in 'Yunan kralı'na amansız savunması yeniden gündemde

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde sarf etti skandal sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor.
İşgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçlayan Soyer, "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" diyen Soyer, "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" ifadelerini kullanmıştı.
Yunan kralı'na amansız savunma
Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmalarda, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Pasaport İskelesi yerine koyduğu yüzer iskeleye, Anadolu'ya saldıran Yunan kralı Agamemnon’un isminin verilmesi büyük tepki çekmişti.
- Agamemnon, Anadolu’ya saldıran Yunan kralının adı. Birinci dünya savaşında da Agamemnon ismi verilen bir savaş gemisiyle Çanakkale’ye saldırılmıştı.
Neden bu kadar rahatsız olunur?”
Bu değişikliğin ardından yoğun tepkiler alan Tunç Soyer, gelen eleştirilere karşı Agamemnon ismini savunmuş, "Agamemnon isminin tartışılmasının anlamsız olduğunu öner sürerek, “Yüzlerce binlerce yıl biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık. Bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden, bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar rahatsız olunur?” demişti.
Kadifekale'nin Türkçe yerine Yunanca ismini kullanmıştı
Tunç Soyer'in yaptığı açıklamada Kadifekale'ye "Pagos" diyerek Yunanca ismini kullanması da tepki çekmişti. Soyer sözlerinin devamında "Pagos adından neden rahatsız olunur?” ifadesinde bulunmuştu.
Osmanlı'yı işgal antlaşması Agememnon isimli savaş gemisinde imzalandı
Avrupalı devletler için önemli bir isim olan Agememnon, İngiliz savaş gemisinde de kullanıldı. Yönetiminde masonların bulunduğu İttihat ve Terakki Fırkası'nın savaşa sürüklediği Osmanlı Devleti'nin fiilen yıkılmasına neden olan Mondros Ateşkes Antlaşması, Limni'de Agememnon savaş gemisinde imzalanmıştı.