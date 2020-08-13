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Gündem ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı
EĞİTİM

ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

Binlerce kişi bir an önce sonuçların ilan edilmesini bekliyordu ve KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğreniliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM tarafından KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandığı duyuruldu.
ÖSYM tarafından KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandığı duyuruldu.

KPSS/1 tercihleri 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Bugün itibarıyla tercihlerin üzerinden 9 gün geçti. Tercih sonuçları açıklandı.

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandığı duyuruldu.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

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ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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