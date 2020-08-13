ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS/1 tercihleri 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Bugün itibarıyla tercihlerin üzerinden 9 gün geçti. Tercih sonuçları açıklandı.

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandığı duyuruldu.

23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

GÜNDEM ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.