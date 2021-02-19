ÖSYM 2021 YKS ile merak edilenleri yanıtladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ile ilgili 'Sıkça Sorulan Sorular', Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

İşte 86 soru ve cevabı:





1- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi olmayan adaylar 2021-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yapabilir ve ‘e-Devlet İle Kayıt Ol’ butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilir. ‘e-Devlet İle Kayıt Ol’ butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra AİS şifresi olmaksızın sınava başvurularını çevrimiçi yapabilirler.

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2- ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden 2021-YKS’ye başvuru yapmak mümkün mü?

ÖSYM Başkanlığımızca uygulanan sınavlara başvuru yapmak isteyen ve daha önce Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kaydı olmayan fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi edinmiş olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını gerçekleştirebilir.

3- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar 2021-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını ‘Fotoğraf Bilgilerim’ bölümündeki ‘T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan’ butonundan güncelleyebileceklerdir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri

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gerekir.

4- HES Kodu bilgisi 2021-YKS’ye başvuru yaparken zorunlu mu?

2021-YKS başvurusunu yapmak isteyen aday ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) ‘PROFİLİM’ alanında bulunan ‘HES KODU BİLGİLERİM’ sayfasına HES Kodu bilgisini girecektir. HES Kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor.

5- ÖSYM Mobil uygulamasından 2021-YKS başvurusu yapılabilir mi?

2021-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilir.

6- 2021-YKS’ye kimler başvurabilir?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilir.

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7- 2021-YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlandı

8- 2021-YKS’ye başvurumu ne zaman yapabilirim?

2021-YKS başvuruları 4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında. Bu tarihlerde başvurunuzu yapabilirsiniz.

9- 2021-YKS’ye başvuru işlemi nereden yapılır?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS)

(https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

10- 2021-YKS’ye başvuruyu, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) nasıl yapabilirim?

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Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri veya e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr ) bireysel olarak başvuru yapabilirler. AİS kaydı bulunmayan adaylar e-Devlet üzerinden veya başvuru merkezlerinden kayıt olduktan sonra başvuru yapabilirler.

11- ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adreslerini nerede bulabilirim?

ÖSYM Başvuru merkezlerinin adreslerine, 2021-YKS Kılavuz ve başvuru bilgilerinin yer aldığı https://www.osym.gov.tr/TR,208... internet adresinden ulaşılabilir.

12- Bir ÖSYM Başvuru Merkezinde 2021-YKS başvuru işlemi yapmak isteyen adayların bizzat kendilerinin başvuru merkezine gitmeleri zorunlu mu?

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Adayın fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı varsa (Adayın T.C. Kimlik Kartındaki fotoğrafı Aday İşlemleri Sistemine (AİS) yansıtılmış olacaktır.) veya sistemde geçerli fotoğrafı varsa sınava başvurusunu bir başvuru merkezine gitmeksizin bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilir. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olmayan veya sistemde geçerli fotoğrafı bulunmayan adayların başvurularını bir başvuru merkezinden bizzat kendileri yapmaları gerekiyor.

13- 2021-YKS başvurusu için HES kodu zorunlu olacak mı? HES kodunu nasıl alabilirim?

Evet, 2021-YKS başvurusu için HES Kodu zorunludur. Adaylarımız HES Kodu bilgisini e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ya da SMS yoluyla alabileceklerdir. Detaylı bilgi için Hayat Eve Sığar web adresini (https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html) ziyaret ediniz.

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14- Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler neler?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2021-YKS Aday Başvuru Formu ile fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekiyor. (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan ‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu’ veya ‘fotoğraflı, barkodlu-karekodlu’ Geçici Kimlik Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.) Başvuru merkezlerinde başvuruda, fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecek.

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15- 2021-YKS’ye bireysel başvuru yapmak istiyorum. Nasıl başvuru yapabilirim?

Daha önce ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurmamış olan adaylar, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi varsa bir başvuru merkezine gitmeden, Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) bulunan ‘e-Devlet ile Kayıt ol’ butonuna basarak mevcut T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme kayıt olduktan sonra başvurularını yapabilir. Ayrıca adaylar bireysel olarak başvuru merkezlerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

16- Sınav ücretleri nasıl yatırılacak?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile 4 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yatırabilecek.

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17- Şehit\gazi yakınıyım sınav başvurusu veya sınav ücreti ödemem gerekir mi?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı gereği; şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav ücreti ile yerleştirme ücreti alınmayacak.

18- 2021-YKS sınav/başvuru ücretleri ne zaman yatırılır?

2021-YKS için başvuru bilgileri 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında sisteme kaydedildikten sonra 4 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında sınav/başvuru ücreti yatırılır.

19- 2021-YKS sınav/başvuru ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?

2021-YKS sınav/başvuru ücreti ödeme için son gün 3 Mart 2021 saat 23:59 tarihi.

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20- 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında 2021-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihlerinde) 2021-YKS başvurularını yapabilecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalı.

21- 2021-YKS’ye başvuru süreleri içinde ve geç başvuru günlerinde başvurumu yapamadım tekrar başvuru hakkı verilecek mi?

Hayır. Geç başvuru günleri dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra sınava başvuru kesinlikle alınmayacak.

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22- 2021-YKS için başvuru bilgilerimin sisteme girişi yapıldı ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmadım. Başvurum geçerli olur mu?

Başvuru bilgilerinin sisteme girişi ve kaydı yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri geçersiz olacak.

23- 2021-YKS oturumları nelerdir?

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 2021-YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunlu (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021- TYT’ye girmeden 2021-YKS’nin diğer oturumlarına girebilecek. Ancak bu durumdaki adayların da 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu.) 2021-YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2021-YKS üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT), isteğe bağlı.

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24. 2021-YDT hangi dillerde yapılacaktır?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

25- 2021-YKS’ye başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

2021-YKS başvuru süresi içinde (geç başvuru günleri de dâhil) ilgili oturumlara ait sınav ücretlerini yatırarak oturum ekleme yapılabilir.

26- 2021-YKS’ye yurtdışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi gibi nedenlerle yurtdışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını 2021-YKS Kılavuzunda açıklandığı şekilde yapabilir.

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27- Adaylar 2021-YKS’ye girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorunda?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan ‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu’ veya ‘fotoğraflı, barkodlu-karekodlu’ Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.) Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmiyor. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekiyor.

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28- Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

29- 2021-YKS’de hangi testler yer alacaktır?

2021-TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alıyor. 2021-AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi bulunuyor. 2021-YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer alıyor.

30. 2021-YKS ne zaman yapılacak ve testlerin süresi ne olacak?

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2021-TYT: 26 Haziran 2021 Cumartesi, 135 dakika

2021-AYT: 27 Haziran 2021 Pazar, 180 dakika

2021-YDT: 27 Haziran 2021 Pazar, 120 dakika

31- 2021-YKS’de Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmaz.

32- Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az bir saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.

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33- 2021-YKS için Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

2021-YKS’ye başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilir.

34- 2021-YKS için Sınava Giriş Belgeleri posta\e-posta ile adaylara gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi, hiçbir yolla ve şekilde adayların adreslerine gönderilmez.

35- Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önce gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi öneriliyor.

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36- Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemeli.

37- Sınava kalem, silgi getirebilir miyim?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanıyor. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

38- Sınava su getirebilir miyim?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilir.

39- Sınava saat getirebilir miyim?

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Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava saatle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

40- Sınava siperlikle girebilir miyim? Kendi dezenfektanımı getirebilir miyim?

Evet. Adaylar sınava siperlikle girebilir ve kendi dezenfektanını getirebilir.

41- 2021-YKS için istediğim sınav merkezini seçebilir miyim?

Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, mezun olduğu okulun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilir. Bunun dışında tercihte bulunulamaz.

42- Sınav salonundan ne zaman çıkabilirim?

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Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

2021-TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

2021-AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

2021-YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası

tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak.

43- Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

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44- 2021-TYT, AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalı?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0.5 ham puan almış olmaları gerekiyor. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0.5 ham puan almış olmaları gerekiyor.

45- Ortaöğretimde, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini alan adaylar 2021-YKS Aday Başvuru Formuna hangi seçeneği yazacak?

Bu adaylar, Aday Başvuru Formunda ‘Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.’ ifadesini ve ‘1’ kodunu yazacak.

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46- Ortaöğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar 2021-YKS Aday Başvuru Formuna hangi seçeneği yazacak?

Bu durumdaki adaylar, Aday Başvuru Formunda ‘Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.’ ifadesini ve ‘2’ kodunu yazacak.

47- Ortaöğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar 2021-YKS’de hangi soruları cevaplayacak?

Bu adaylar, TYT’de ilave Felsefe sorularını, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak.

48- Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

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2021-TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.

49- Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor

50- 2021-TYT puanının, 2021-YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır?

TYT’nin katkısı yüzde 40.

51- Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mı?

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacak.

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52- OBP puanı nasıl hesaplanıyor?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

53- Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0.12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacak.

54- Geçen yıl 2020-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

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Evet. 2020-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarıyla ilgili katsayıları yarıya düşürülür.

55- Geçen yıl 2020-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2020-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarıyla ilgili katsayıları yarıya düşürülür.

56- Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek mi?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam ediyor. Kılavuzda bu programlar için başarı sırasının ne olacağı belirtiliyor.

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57. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilir.

58- Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl 2021-YKS’ye girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

Bu kapsamda ek puan uygulaması sadece 30 Mart 2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30 Mart 2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.

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59- Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl 2021-YKS’ye girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili önlisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

Evet. 2021-YKS Kılavuzu Tablo 3C’yi inceleyin.

60- Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?

2017 yılından itibaren önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırıldı.

61- Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploma aldım. Ne yapmam gerekir?

Birden fazla diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2020-2021 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, 2021-YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birini seçecek. Adayların, bu bilgilerini 29 Haziran-6 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden onaylamaları gerekiyor.

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62- 2021-YKS’ye Mavi Kartlı adaylar başvuru yapabilirler mi?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilir. Bu adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu

adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.

63- 2021-YKS’ye başvuru yapacağım eğitim bilgilerim sistemde görünmüyor, eğitim bilgimi nasıl ekletebilirim?

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Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlamalı.

64- 2021-YKS geç başvuru gününde oturum ekleme yapabilir miyim?

2021-YKS ile ilgili olarak 4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilir.

65- 2021-YKS geç başvuru gününde daha önce seçmiş olduğum oturumları değiştirebilir miyim?

4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar geç başvuru gününde değiştirilemez ve silinemez.

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66- 2021-YKS başvuru süresi sona erdikten sonra sınav merkezi tercihimi değiştirebilir miyim?

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart tarihleri arasında (25 Mart saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebilecek. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacak. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacak.

67- 2021-YKS’de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri; SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekiyor.

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68- Engelli bir bireyim. 2021-YKS’ye de engelli aday olarak girmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Engelli/sağlık sorunu olan adayların ‘Engelli Salonlarında’ sınava alınabilmeleri için;

1) Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim

Raporunun (ÇÖZGER) onaylı bir örneğini (bir üniversite veya devlet hastanesinden

alacakları),

2) Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak),

3) Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçelerini,

4) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini

başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na (06800 Bilkent-ANKARA) ulaştırmaları gerekiyor.

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69- Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan istenen belgeleri başvuru merkezine bırakabilir miyim?

İstenen belgeler doğrudan ÖSYM’ye gönderilmeli. Başvuru merkezlerine bırakılmamalı.

70- Görme engelliyim, sınava okuyucu yardımı alarak gireceğim. Tüm sorulardan sorumlu muyum?

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz.

71- Sağlık sorunumdan dolayı sınavda kullanmam gereken araç gereç bulunuyor. Bu araç ve gereçle sınava girebilir miyim?

Sağlık/Engel Bilgi Formundaki ilgili alanları doldurarak bu formu ve istenen diğer belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştıran adayların durumları incelenir, durumları uygun görülen adaylar araç ve gereçleri ile engelli salonlarında ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda sınava girebilir.

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72- Az gören görme engelli bir adayım. 2021-YKS’ye başvurdum. Soruları kendim okumak istiyorum, bu durumda bana görme problemimden dolayı sınavda ek süre verilecek mi?

Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu gibi oranı yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi ‘Özel gereksinimi vardır (ÖGV)’/Özel Gereksinim Kodu ‘1’ ve üzeri olan adaylara ek süre verilir.

73- Görme engelliyim, 2021-YKS için başvurumu yaptım. Sınavda 14 punto soru kitapçığı ve 14 punto cevap kâğıdı alabilir miyim?

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Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı verilmekle birlikte cevap kâğıdı boyutu standarttır ve 9 puntodur. Cevap kâğıdı 9 punto olduğundan dolayı adayların cevap kâğıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda bulunan adaylara talep etmeleri halinde

İşaretleyici yardımı verilir.

74- Engelli/sağlık sorunu olan adayların özel hastane raporları kabul edilir mi?

Devlet veya üniversite hastanelerinden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu Raporları/ÇÖZGER kabul edilmektedir. Özel Hastane raporları kabul edilmez.

75- Bedensel engelli bir adayım, 2021-YKS’ye gireceğim. Bedensel engelli adaylar için sınav uygulamaları nedir?

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Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda; Cevap Kâğıdı İşaretleme Durumu, Sınav Salonuna Erişim Durumu, Sınav Salon Tercihi ile Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler alanları Sağlık Kurulu Raporlarındaki durumlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Adaylar için bu bilgiler göz önünde tutularak engelli salonlarına sınav yeri atamaları yapılır ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel

engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir.

76- Astım hastasıyım, 2021-YKS’ye gireceğim. Astım ilacımla sınava girmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Astım ilacı/pompası/spreyi, ilaç (tane ile) kullanan adaylar sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebilecek.

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77- Daha önce engelli olarak sınava girdim. Tekrar rapor göndermem gerekir mi?

2014 yılı ve sonrasında (EKPSS ve e-YDS hariç), Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu ile ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurunuz varsa ve engel durumunuzda bir değişiklik yoksa tekrar Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu göndermenize gerek yok.

78- Geçici engelim var, 2021-YKS’ye gireceğim. Geçici engelli adaylar için sınav uygulamaları nedir?

Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sağlık nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık malzemesi ile sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir.

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79- İşitme engelli bir adayım, sınava gireceğim. İşitme engelli adaylar için sınav uygulamaları nedir?

İşitme engelli adaylardan işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) kullananların Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu Raporlarında ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formlarında bu durumlarının mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Bu bilgi, adayların Sınava Giriş Belgelerine yansıtılır. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylar bu cihazlarıyla sınav binalarına alınacaklardır ancak, cihazlar, adaylar tarafından salon görevlilerinin salonda gösterdiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacak. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylardan bu

cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

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80- ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav salonları nerelerde bulunuyor?

ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav salonları tüm sınav merkezlerinde oluşturuldu.

81- 2021-YKS’ ye yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabilir mi?

Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmez. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme

işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılıyor.

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82- 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2021-YKS’ye girmek zorunda mıyım?

2020-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde bu puanlarına dayalı olarak hesaplanan 2021-TYT nihai Sınav Puanlarını kullanmak suretiyle 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak, bu adayların 2021- YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunlu. Bu adaylar isterlerse 2021-TYT’ye girmeden 2021-AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2021-TYT ve 2021-AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi 2021-YKS Kılavuzunda yer alıyor.

83- 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2021-YKS’ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?

2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021-TYT nihai Sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2021-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi 2021-YKS kılavuzunda bulunuyor.

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84- 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde. 2020 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2020 yılı AYT ve YDT puanları 2021 yılında geçerli değil. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunlu. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2021-TYT’ye de girebilirler.

85- Hem 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde hem de 2021-TYT’ye girmek istiyorum, mümkün mü? Bu durumda hangi puanım geçerli olacak?

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2020-TYT puanı 200’ün üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde başvurularını yaparak 2021-TYT’ye de girebilir. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların puanı, 2021-YKS Kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde dönüştürülerek adayın Dönüştürülmüş Puanı bulunacaktır. Hem 2020-TYT sınavına girdiğinden dolayı Dönüştürülmüş Puanı olan hem de 2021-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2021-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

86- 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2021-YKS’ye girmeden 2020-TYT puanımla Özel Yetenek Sınavlarına başvurmak istiyorum. 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda mıyım?

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece ‘Özel Yetenek Sınavı’ sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

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