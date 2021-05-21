Gündem ÖSYM duyurdu 2021-DGS 11 Temmuzda yapılacak
EĞİTİM

ÖSYM duyurdu: 2021-DGS 11 Temmuz'da yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır" denildi.

Haber Merkezi İHA
ÖSYM açıkladı: 2021-DGS ne zaman yapılacak?
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ÖSYM'den 2021-DGS'ye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.g... internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2021-DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

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