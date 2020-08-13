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ÖSYM açıkladı: Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır?

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınav başvurularında HES kodu isteneceğini açıkladı. Aygün, "Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek" dedi. Peki HES kodu nasıl alınır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

HES kodu nasıl alınır?

"Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek" diyen Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
  • HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."

HES kodu nasıl alınır?

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