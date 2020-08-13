ÖSYM açıkladı: Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır? ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınav başvurularında HES kodu isteneceğini açıkladı. Aygün, "Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek" dedi. Peki HES kodu nasıl alınır?

Haber Merkezi 13 Ağustos 2020, 15:55 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2020, 17:54 Yeni Şafak