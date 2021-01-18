ÖSYM Başkanı Aygün 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 sınav takviminin açıklandığını duyurarak sınav tarihlerini patlaştı. Halis Aygün'ün açıklaması şöyle:
''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine internet sitemizden erişebilirsiniz.
- 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir
- Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.''
ERTELENEN SINAV TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.
ÖSYM'NİN SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...