ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS ve diğer sınavlarımızda koronavirüs önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı öncesinde adaylara çağrıda bulundu.

Diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da korona virüs önlemlerine çok dikkat edileceğini belirten ÖSYM Başkanı Aygün, sınav binalarının, salonlarının sınavdan önce detaylı temizliğinin yapılarak dezenfekte edildiğini açıkladı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında bina girişlerinde maske ve dezenfektan

Korona virüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını kaydeden Aygün, isteyen adayların kendilerinin de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerini belirtti. Aygün ayrıca, sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacağını, adaylar ve görevlilerin kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerini kaydetti.

ÖSYM Başkanı Aygün, Covid-19 ile ilgili durumu olan adayların HES kodlarından belirlenerek Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılarak sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklarını belirtti.

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“Aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmekte"

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

“Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sınav görevlilerimizin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Covid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde, önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmekte.”

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