ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, göreve geldiği günden bu yana geçen 1 yıllık süreçte yaptığı çalışmalara ilişkin ilk kez konuştu. Sınav soruları için bin 200 civarında hocayla aktif bir biçimde çalıştıklarını belirten Ersoy, “ÖSYM Türkiye’nin yarınını, birikimini oluşturan bir kurum. Dolayısıyla bu kurumda güvenlik bizim için birinci öncelik. Şu ana kadar güzel bir süreç yürüttük. Kurumumuz Türkiye’nin yarını olduğu için örgütsel yapılanmalar bu alanları hedef alıyor. Çok hassas ve adil bir yaklaşım içindeyiz. Kimsenin hakkı olmadan imkân elde etmeye çalışmasına müsaade etmeyiz. Tüm adayların emekleri bize emanet. Adaylarımız gönül rahatlığıyla sınavlara hazırlansın, burası emeklerinin karşılığını tam manasıyla alacakları yer” dedi.





6 AYDA BİR SORUŞTURUYORUZ

Soru hazırlarken güvenliği üst seviyede tuttuklarına işaret eden Ersoy, “Bizimle çalışanlar ve soru hazırlayanlara dönük 6 ayda bir güvenlik soruşturması yapıyoruz. Havuzumuzda 7 bin akademisyen var. Soru bankasına atılan her soru en az 5-6 denetimden geçerek şifreleniyor. En son aşamada soruyu yazan bile soruyu tanıyamıyor” diye konuştu. Akademisyen sayısı arttıkça güvenlik düzeyinin arttığını dile getiren Ersoy, bu sayede soruların çok daha fazla işlem ve denetimden geçtiğini söyledi.





HER SORUYA 5-6 DENETİM

Şifrelerin kırılmasının son derece zor olduğunu aktaran Ersoy, “Süre olarak kapalı dönem bazı sınavlarda 10 gün bazı sınavlarda daha fazla sürer. YKS’de bu süre 45 günü bulur. Kapalı dönem sürecinde üst düzey güvenlik var. Başkan yardımcısı eşliğinde kapalı dönem matbaaya girilir. Sorular matbaada soru etiketleri yardımıyla rastgele seçilerek basıma hazır hale getirilir. Bu şekilde basım süreci tamamlanır” diye açıkladı.





ALAN OTEL KONFORUNDA

Kapalı dönem olarak adlandırılan binanın olağanüstü güvenlik uygulamasına tabi tutulduğunu anlatan Ersoy, “İçeriye elektrik kablosu dışında hiçbir şekilde kablo dahi girmiyor. Pencere yok. İçeride ise spor, sağlık ve sinema alanlarının da bulunduğu bölümler var. İletişim aracı yok, evrak giriş – çıkışı yok. Hastalık hali olsa dahi polis eşliğinde müdahale edilir. Doktor, ilgili başkan yardımcısı eşliğinde gelir. Doktor ile hasta arasında sınırlı sayıda konuşma geçebilir, sağlık problemi dışında konuşma olmaz. Hastaneye gidilmesi veya yatması gerekirse, başkan yardımcısı ve polis eşliğinde gidilir. Bu süreçte en ufak bir açık oluşmamasına gayret edilir” diye açıkladı. Yılda 1 kez bilişim alanında sızma testi yaptırılan bu alanlarda görev yapanların tamamı da güvenlik soruşturmasından geçiriliyor.





GİZLİLİK ŞART!

4 Ağustos 2022’de göreve gelen Ersoy, ilk olarak soru havuzunun büyük bir kısmını dondurduklarını belirterek, “Bine yakın hocayla temasa geçtik. Her zaman olduğu gibi alanında yetkin olan isimleri davet ettik. Belli kurumlarla iş birliği halinde çalıştık. Güvenlik soruşturması yürütüldü. Yaklaşık 250 akademisyen geldi. Buraya gelen tüm akademisyen ve öğretmenler gizlilik sözleşmesi yapmak zorunda. ÖSYM’de yazılan ve denetlenen sorular hiçbir şekilde dışarıda kullanılamaz. Hocalar özel ders veremez, herhangi bir yayınevinde soru yazamaz ve çalışamaz. Böyle bir durum gerçekleşti diyelim, kanuni yaptırımı olur” şeklinde konuştu.





ÖSYM Akademi geliyor

Sınav sisteminde ölçme, değerlendirme, soru tekniklerinin sürekli geliştiğini hatırlatan Ersoy, uzmanların bu doğrultuda gelişmesi için ÖSYM Akademi’yi kurduklarını açıkladı. Ersoy, akademi sayesinde uzmanların eğitim ve gelişimini sürekli hale geleceğini vurguladı.





KAĞITTAN DİJİTALE GEÇİŞ

ÖSYM’de diijital dönüşümü tamamlamak istediğini söyleyen Ersoy, "ÖSYM olarak şu anda matbaa tabanlı sınav yapıyoruz. Ancak önce 7 bölgede, ardından tüm Türkiye’ye e-sınav uygulamasını yayacağız. E-sınav ile 10 günlük süreç 2 güne düşecek. Dolayısıyla adaylar 1-2 günde sonucu öğrenebilecek. Şu anda 6 bin kapasiteli e-sınav gerçekleştiriyoruz. Sadece yabancı dil sınavı yaptığımız İstanbul, Ankara, İzmir, Adana’da merkezler var” ifadelerini kullandı.





KPSS'DE ALGI OPERASYONU

18 Eylül’deki KPSS’ye ilişkin de konuşan Ersoy, "Normalde KPSS hazırlığı 4-5 ay sürer. Hummalı bir çalışma ile 25 günde soruları hazırladık. 15 gün kapalı dönem matbaa sürecimiz vardı. Sınavdan sonra sosyal medyada soru benzerliği var denilerek saldırıya uğradık. Haberlerin yalan olduğunu ortaya çıkardık. Sınav sonrası sorular 1-2 saatte açılıyor. İyi niyetli olmayanlar, bu soruları bir yayınevinin formatına uygun hale getirilerek yayınlıyor. O haberler bu şekilde üretildi” dedi.





27 ÜLKEDE TR-YÖS UYGULANACAK

ÖSYM, 13 sene sonra ilk defa bu yıl ocak ayı sonunda Uluslararası Öğrenci Sınavı (TR-YÖS) yaptı. İkincisini ise kasım ayında gerçekleştirek. Bu yılın ikinci TR-YÖS için başvurular başladı. 27 ülkedeki 53 merkezde yapılacak bu sınavla Türkiye ve gönül coğrafyamızdaki üniversitelerin uluslararası öğrencileri bu sınav sonucuna göre alınacak. Bu sınavı nihai hedef olarak e-sınava çevirdiğimizde 27 ülkeye personel göndermeye gerek kalmayacak.



