Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ÖSYM Başkanı duyurdu ALES sonuçları açıklandı
EĞİTİM

ÖSYM Başkanı duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Akademik kariyer yapmak isteyen on binlerce adayın ter döktüğü ALES sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayınladığı takvime göre 7 Eylül’de açıklanacaktı. Ancak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, merakla beklenen sonuçlar için adaylara müjdeyi erken verdi. Aygün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES/1'e ilişkin şunları kaydetti: "Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."

ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaranızın ve şifrenizin hiç kimse ile paylaşılmaması ve ÖSYM dışındaki sitelere girilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

ALES puan hesaplama: ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
ALES puan hesaplama: ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.

Ales puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

-ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

-ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

-ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

ALES giriş belgeleri erişime açıldı
GÜNDEM
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

  • Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNDEM
ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bakan Varank'tan 'YÖK' açıklaması: Kılavuz hazırlayacağız
GÜNDEM
Bakan Varank'tan 'YÖK' açıklaması: Kılavuz hazırlayacağız
Abone Ol Google News
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜİK merakla beklenen rakamları duyurdu.
Fransız asıllı bir Osmanlı zâbiti

Fransız asıllı
bir Osmanlı zâbiti

Avusturya ordularında Osmanlı'ya karşı savaştı.
Meiste yeni tahrik: Yunan cumhurbaşkanı adayı ziyaret edecek

Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Üç ilde<br>dev operasyon

Üç ilde
dev operasyon

​Binden fazla asker, polis ve korucu katılıyor.

Kayınpeder<br>dehşet saçtı

Kayınpeder
dehşet saçtı

Kızını bıçaklayan ve camdan atmaya çalışan damadını öldürdü.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.
Saçınız<br>bile ağrıyor!

Saçınız
bile ağrıyor!

​Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire uyardı..
Dört ilde<br>peş peşe çıktı

Dört ilde
peş peşe çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ben öldürmeseydim,<br>o beni öldürecekti

Ben öldürmeseydim,
o beni öldürecekti

Eşler arasında kavga kanlı bitti, kocasını pompalı tüfekle vurdu.
Bayıltana<br>kadar dövdü

Bayıltana
kadar dövdü

​Sinir krizi geçiren adam dehşet saçtı.
Bugün ve<br>yarın rekor kıracak

Bugün ve
yarın rekor kıracak

​Bakan Bekir Pakdemirli'den kritik uyarı..
Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Türk gazetecilerin fotoğraflarını ırkçı internet sitesinden paylaşarak hedef gösterdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.