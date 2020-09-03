ÖSYM Başkanı duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES/1'e ilişkin şunları kaydetti: "Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."

2020-ALES/1 Sonuçları Açıklandı.https://t.co/xleVDw1G5f pic.twitter.com/QheZNwZVyR — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 3, 2020

ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaranızın ve şifrenizin hiç kimse ile paylaşılmaması ve ÖSYM dışındaki sitelere girilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

GÜNDEM ALES puan hesaplama: ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.

Ales puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

-ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

-ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

-ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

REKLAM

GÜNDEM ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

GÜNDEM ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.