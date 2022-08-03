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ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir? Halis Aygün görevden mi alındı? Halis Aygün nereli, neden görevden alındı? Halis Aygün ne mezunu?
Halis Aygün

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme kararı vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı vermişti.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN KİMDİR?

  • Halis Aygün, (d. 1968 Giresun) 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

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