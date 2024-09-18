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ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını bildirdi. Adaylar, tercihlerini 24 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek.

17:08 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.


ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.


Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin
adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.




#2024-Dikey Geçiş Sınavı
#DGS
#ÖSYM
#tercih
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