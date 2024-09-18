ÖSYM duyurdu: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, okullarda kayıt ücreti alındığı iddiasına ilişkin "Kayıt ücreti alınıyor ifadesi öğretmen, idareci arkadaşlarımızı zan altında bırakabilecek ciddi itham. Çünkü kayıt yaptıracakları okul mekanizması yok. Hal böyle iken kayıt ücreti isteniyor denmesi biraz abes açıkçası. Bunu kabul etmiyorum. Bunu okuldaki idarecilerimize karşı itibar sarsıcı bir söylem olarak değerlendiriyorum. Hala bu konuda şikayeti olan varsa bakanlığımıza ulaşsınlar gereğini yapalım" dedi.