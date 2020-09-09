Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ÖSYM sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek Kayıt olmayanlar kabul edilmeyecek
EĞİTİM

ÖSYM sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek - HES kodu olmayanlar sınavlarda görev alamayacak

ÖSYM sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek: Kayıt olmayanlar kabul edilmeyecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından önce HES kodu alması gerekiyor. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi'ne (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi sistem tarafından kabul edilmeyecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini bildirdi.

HES KODU OLMAYANLAR KABUL EDİLMEYECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, Başkanlıkça düzenlenen sınavlarda, adaylardan HES kodu istendiğini hatırlattı.

ÖSYM açıkladı: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek
GÜNDEM
ÖSYM açıkladı: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

Bunun yanı sıra bu zamana kadarki sınavlarda, sınav görevlileri için HES kodu bilgisinin ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan alındığını ifade eden Aygün, şunları kaydetti:

  • "HES kodları aracılığıyla sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarını takip ediyorduk ve Sağlık Bakanlığı verilerinde Kovid-19 durumu riskli görünenlerin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevliler atıyorduk. HES kodu bilgisini, adaylara ek olarak artık sınav görevlilerinden de isteyeceğiz. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından önce HES kodu alması gerekiyor. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi'ne (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi, sistem tarafından kabul edilmeyecek. Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. HES kodu bilgisi, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine kaydedilen görevliler, sınav görevi talebinde bulunabilecekler."

HES kodunun geçerlilik tarihinin, görev talep edilen sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerektiğinin altını çizen Halis Aygün, kodun nasıl edinileceğine ilişkin bilginin Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" adresinde yer aldığını hatırlattı.

Yaklaşık 300 bin öğrenciyi ilgilendiriyor: İşte DGS sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM
Yaklaşık 300 bin öğrenciyi ilgilendiriyor: İşte DGS sonuç sorgulama ekranı

DGS 2020 sonuçları açıklandı
GÜNDEM
DGS 2020 sonuçları açıklandı

KYK 2020 burs ve yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı
GÜNDEM
KYK 2020 burs ve yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı

2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.