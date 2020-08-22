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ÖSYM sınavlarında HES kodu şartı: Hayat Eve Sığar kodu nasıl alınır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınav başvurularında Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini açıklamıştı. Yapılan bu duyurunun ardından milyonlarca aday 'HES kodu nasıl alınır' sorusunu araştırmaya başladı. Peki ÖSYM sınav başvuruları için HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM tarafından yapılacak sınav başvurularda HES kodu isteniyor.
ÖSYM tarafından yapılacak sınav başvurularda HES kodu isteniyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" ifadelerini kullandı. ÖSYM sınavlarına başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. İşte, ÖSYM HES kodu hakkında merak edilenler...

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: HES kodu ile seyahat yapılabilecek
OYNAT 02:04
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: HES kodu ile seyahat yapılabilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak' dedi.

HES kodu kaç gün geçerli olacak?

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi bir yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Milyonlarca aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milyonlarca aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır?

Bir başka seçenek olarak e-Devlet'ten HES kodu alınabiliyor. Bunun için e-Devlet portalına TC kimlik numarası ve şifre ile girildikten sonra Sağlık Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "HES kodu üretme ve listeleme" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Buradan geçerlilik tarihini belirterek HES kodunu kolayca üretmek mümkün.

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
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ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı


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