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ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Türksat Bilişim arasında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında işbirliği protokolü yapıldı.

15:40 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türksat'ın Gölbaşı merkez kampüsünde gerçekleştirilen protokol, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok arasında imzalandı.

İşbirliğiyle, bilişim ürün ve hizmetleriyle uydu, kablo hizmetleri gibi başlıklarda verimliliğin arttırılması hedeflendi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, protokol çerçevesinde oluşturacakları ortak çalışmayla birçok alanda daha verimli çalışma üreteceklerini, Türksat'ın tecrübesinin, ÖSYM'ye yeni teknolojilere uyum ve geliştirme noktasında büyük katkı sağlayacağını belirtti.


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#ÖSYM
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