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Gündem ÖSYMden ALES açıklaması 2020 ALES/1 için yeniden başvuru alınacak
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2020 ​ALES/1 için yeniden başvuru alınacak! 2020 ALES/1 başvuruları ne zaman?

ÖSYM'den ALES açıklaması: 2020 ALES/1 için yeniden başvuru alınacak

2020-ALES/1 için yeniden başvuru alınacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ALES/1 için yeniden başvuru yapılabileceğini, önceden başvuranlarında sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini söyledi. ALES/1'e 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Algün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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ÖSYM'den 2020-ALES/1 sınavı için yeni başvuru alınması ve sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesine ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

  • "13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.
  • Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.
  • Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir."

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